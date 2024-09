Dans une nouvelle courte bande-annonce dévoilant tour à tour les nouveautés à venir à travers des cartes de tarot, Electronic Arts présente ce qui arrive dans Les Sims 4 de septembre à fin octobre. Et les amateurs du poulaire simulateur de vie auront largement de quoi s'occuper dans les prochains mois, avec autant du contenu gratuit que payant en pagaille.

Les Sims 4 abat ses cartes pour une tonne de contenu à venir

C'est toute une feuille de route qui se déploie pour accompagner les joueurs des Sims 4 pendant les mois à venir. Il convient donc de présenter les choses dans l'ordre. L'arrivage de nouveau contenu commence par le kit de livre d'histoires de conte de fées et le kit artistique de studio d'artiste. Ceux-ci seront toutefois payants et arriveront à partir du 19 septembre. Ces packs plus petits comprendront des objets pour les Sims les plus enchanteurs ou ceux plus créatifs souhaitant se lancer dans l'art. Après cela, place à l'événement Les Récompenses de la Faucheuse le 24 septembre avec de nombreux cadeaux gratuits pour le jeu de base Les Sims 4.

Arrive ensuite sur Les Sims 4 le pack qui a fait l'objet de beaucoup de spéculations et de leaks parmi la communauté : la mystérieuse extension Vie et Mort. Un premier aperçu avec plus de détails sur le DLC sera disponible le 3 octobre. Comme son thème l'indique, celui-ci sera ensuite disponible le 31 octobre, soit évidemment le jour d'Halloween. Ce DLC sera l'occasion pour Grim, le personnage à capuche iconique, de faire une apparition remarquée.

Toutes ces révélations ont naturellement enflammé la communauté des Sims 4, qui s'est fendue de plusieurs théories. Certains espèrent l'introduction d'un nouveau lieu, ou de possibles relations entre un ange et la Faucheuse. Certains espèrent même pouvoir nouer des liens moins platoniques avec Grim. Pour en avoir le cœur net, il faudra toutefois attendre d'en savoir plus le 3 octobre à venir. De quoi redorer le blason des Sims 4 face à son gros concurrent inZOI ? L'avenir nous le dira.

Source : Electronic Arts