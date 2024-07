Malgré sa décennie de bagage, Les Sims 4 a encore un bel avenir devant lui. Project Rene ou pas, Maxis continue d’assurer le suivi de son jeu vedette et quel suivi ! Une nouvelle extension majeure va faire grimper la température cet été, elle qui sort enfin des sentiers battus. Petit hommage modernisé de Et plus si affinités du premier opus, Les Sims 4 Amour Fou a enfin fait les présentations. Ça s'annonce caliente.

Les Sims 4 Amour fou va faire grimper la température

La Saison de l’amour continue de battre son plein dans l’univers des Sims. Les développeurs déploieront prochainement une mise à jour importante, qui apportera une fonctionnalité demandée depuis des années : le polyamour. Quelques autres nouveautés sont attendues pour l’ensemble des joueurs, mais Maxis a gardé le plus croustillant dans le prochain DLC, Les Sims 4 Amour fou. En outre, l’application de rencontres Le Coin de Cupidon s’installera sur tous les smartphones de vos personnages. Ce faux Tinder permettra aux malchanceux en amour ou à ceux en manque d’affection de faire des rencontres en quelques clics et de partir en date avec leurs matchs. Quoi de mieux que d’aller à la Ciudad Enamorada, nouvelle ville hautement romantique inspirée de Mexico City.

Plus concrètement, ce nouveau DLC des Sims 4 s’accompagnera de tout un tas de nouvelles interactions romantiques (ou pas) inédites. Vos personnages pourront ainsi être romantiquement réservés, c’est-à-dire qu’ils auront besoin d’établir une véritable connexion avec autrui pour sentir une attirance, ou au contraire tout l’inverse. Une fois matché avec quelqu’un, les Sims devront choisir le type de rendez-vous désiré (romantique, apprendre à se connaître), où il se déroulera et puis définir ce qu’ils veulent faire le jour J (faire crac-crac, boire des coups, dîner, être drôle, aller danser, etc…).

Une petite promo avant même sa sortie

Une mécanique qui s’appliquera également aux couples mariés, qui pourront tenter de raviver la flamme le temps d’un rendez-vous romantique. De nouvelles façons de faire crac-crac et dans de nouveaux lieux ont d’ores et déjà été confirmés. Cette nouvelle bande-annonce dévoile par exemple qu’il sera possible de pimenter les choses avec des petits jeux intimes pour booster la libido. Les Sims 4 Amour fou sera disponible le 25 juillet sur PC et consoles. Si comme le reste de la communauté vous êtes déjà complètement séduits, vous pouvez déjà précommander le DLC, avec presque -30% chez certains revendeurs.

