La température s’apprête à grimper dans Les Sims 4 et ça n’aura rien à voir avec l’été. La nouvelle extension du jeu vient d’être dévoilée et elle séduit déjà la communauté.

Alors qu’une partie des effectifs s’attèle à façonner ce qui sera les Sims 5, l’autre continue de choyer les joueuses et les joueurs de l’épisode actuel. En dix années d’existence, du nouveau contenu, ils en ont vu défiler et ce n’est pas prêt de s’arrêter. La température grimpera prochainement dans Les Sims 4 avec son prochain DLC fraîchement annoncé. Ça s'annonce caliente.

La température va grimper dans Les Sims 4

La Saison de l'amour bat son plein dans l’univers des Sims. Après les leaks, tout portait à croire qu’une version moderne de l’add-on Et plus si affinités… du tout premier jeu verrait le jour, c’est désormais confirmé. Les Sims 4 Amour fou permettra donc à vos personnages de créer leur profil sur l’application de rencontres Le Coin de Cupidon, afin de trouver le match parfait dès le 25 juillet 2024. Aux joueuses et joueurs de choisir d’explorer les rencontres amoureuses sous un nouveau jour, de découvrir les préférences et tue-l’amour des autres Sims et bien plus encore. Les Hitch en herbe pourront même changer de carrière et devenir consultant(e)s en amour.

En outre, cette extension des Sims 4 apportera tout un tas d’interactions inédites pour pimenter les choses, dont un nouveau baiser, une danse sensuelle et trois nouveaux endroits pour faire crac-crac. Une mécanique de dynamiques amoureuses fera son apparition pour l’occasion afin de mieux refléter le type de relation amoureuse entre les deux partenaires :

Saine : deux Sims qui s'aiment vraiment et qui se le montrent par leurs actions amicales et romantiques.

: deux Sims qui s'aiment vraiment et qui se le montrent par leurs actions amicales et romantiques. Torride : une relation basée sur l'intimité physique.

: une relation basée sur l'intimité physique. Tendue : pour les Sims qui ont encore un lien amoureux mais qui ne sont pas bien ensemble et interagissent de façon méchante.

: pour les Sims qui ont encore un lien amoureux mais qui ne sont pas bien ensemble et interagissent de façon méchante. Imprévisible : pour les relations amoureuses qui alternent entre disputes et d'harmonie.

Un nouveau monde caliente et romantique

Et quoi de mieux que d’emmener son date à Ciudad Enamorada, la nouvelle ville de Les Sims 4 Amour fou qui fleure bon le romantisme. Ses trois quartiers respirent le charme et l'amour pour rendre chaque rencontre intime inoubliable et faire monter la température. Les Sims pourront draguer sans tenue à Vista Hermosa, le quartier central avec de la verdure et des zones de promenade parfait pour des pique-niques, à Plaza Mariposa, la banlieue résidentielle, ou encore à Nuevo Corazón, le quartier chic avec un appartement-terrasse, et des endroits haut de gamme. Vous pourrez même y envoyer votre Sim louer une chambre au Beso Rápido pour passer un moment intime avec son rencard.

Mur de l’amour, parcs pittoresques, rues ouvertes entourées de flore et de faune… le nouveau monde de Les Sims 4 Amour fou ne manquera pas de lieux romantiques où vos personnages pourront déclarer leur flamme au potentiel élu de leur cœur. Une nouvelle ville qui s’accompagne d’une caractéristique de terrain inédite : Repaire de célibataires, qui attirera naturellement celles et ceux disponibles pour des rencontres.

Les Sims 4 Amour fou sera donc disponible sur l'ensemble des plateformes le 25 juillet. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'extension match déjà avec la communauté, particulièrement emballée par les nouveautés promises et cette version moderne de Et plus si affinités. Le DLC est déjà disponible à la précommander, avec presque -30% chez certains revendeurs.