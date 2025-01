Les Sims vont bientôt célébrer leurs 25 ans d'existence. Eh oui ! Déjà un quart de siècles que les joueurs et les joueuses décident du destin de leurs personnages, depuis leurs premiers pas jusqu'à leur choix de carrière et leur fin de vie, voire au-delà encore si leur esprit revient hanter le monde fantastique du jeu. Pour fêter l'événement, Electronic Arts et Maxis veulent récompenser leur communauté, notamment en offrant une tonne de contenus pour Les Sims 4.

Les Sims 4 vous fait des cadeaux à n'en plus finir

Pour les 25 ans des Sims, c'est le jeu qui vous gâte ! Hier, le studio Maxis a présenté tout un programme pour marquer le coup. Ainsi, du 16 janvier au 25 février, tout un tas de cadeaux et de moments collectifs sont prévus. Mais le gros des festivités se tiendra le jour-même de l'anniversaire de la franchise, soit le 4 février prochain. En plus d'un live de 25 heures dédié au jeu et d'un événement communautaire, une mise à jour gratuite viendra enrichir Les Sims 4.

Ainsi, le 4 février, ce sont plus de 70 objets supplémentaires qui rejoindront Les Sims 4. Cela comprendra de nouveaux vêtements (pull à col roulé, vestes, jeans, cyclistes, etc.). Des bijoux et accessoires s'y ajouteront également. Tant qu'on parle de l'apparence des Sims, de nouvelles coiffures pour les enfants et les bambins vont seront proposés. Côté mobilier, un nouveau bateau pirate pour les plus jeunes vous sera accessible. De même, de nouveaux contours de fenêtre et des finitions bois pour vos meubles de cuisine s'ajouteront au menu Construction/Achat.







C'est vraiment du jamais vu ! Grâce à cet énorme cadeau, joueuses et joueurs auront encore plus de liberté créative. Et on peut le dire, de manière générale, de belles choses les attendent pour les prochaines semaines. On n'a cependant pas encore eu de confirmation à propos du nouveau jeu de la franchise qui a leaké. Mais ce n'est pas grave, Les Sims 4 vont largement nous occuper jusqu'à fin février :

16 janvier : ajout de trois kits emblématiques.

27 au 31 janvier : « Moment Nostalgie ! » (des surprises à découvrir).

4 février : Célébrations du 25ᵉ anniversaire : 25 heures de live. Un événement spécial dans Les Sims 4 et l'ajout de 70 objets gratuits. Événements Les Sims FreePlay.

6 février : nouvelle saison Les Sims 4 Motherlode.

25 février : surprise non dévoilée.