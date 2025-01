Le 4 février prochain, la célèbre simulation de vie Les Sims fêtera son 25 e anniversaire. Pour l'occasion, Maxis et Electronic Arts ont annoncé une série de festivités qui a déjà démarré avec l'ajout de trois nouveaux DLC « Kit Boudoir secret »; « Repaire de casanova » et « Gaming cosy ». Des kits qui sont disponibles à l'achat pour 4,99 euros l'unité. De plus, des promotions sont actuellement sur le site officiel Les Sims 4 ou les plateformes de distribution telles que Steam. Avec ces réductions, vous pouvez notamment acheter les extensions « Amour Fou » et « À la vie, à la mort » pour 24,79€ et 29,99€ au lieu de 39,99€.

Un retour dans le passé pour les 25 ans des Sims ?

En plus des promos sur les DLC, Les Sims 4 compte bien offrir une tonne de contenus gratuits dans les prochains jours. Mais visiblement, Maxis et EA pourraient avoir encore d'autres choses non annoncées. Une énorme surprise pour le 25e anniversaire a même leaké avant l'heure si l'on en croit le média Kotaku. Pour marquer le coup, l'éditeur et le développeur pourraient faire revenir Les Sims 1 & 2 dans les prochaines heures. « Selon une source, les deux jeux sortiront en dématérialisé sur PC dans le courant de la semaine. Ils devraient arriver avec tous leurs packs d'extension d'origine, mais on ne sait pas encore si les anciens jeux finiront par sortir aussi sur consoles ». Et ce serait un véritable évènement étant donné que ces jeux ne sont plus accessibles facilement.

Si Kotaku est plutôt sûr de son coup, c'est aussi parce qu'Electronic Arts et Maxis ont eux-mêmes glissé des références aux Sims 1 & 2 ces derniers jours avec notamment le Plumbob de ces deux jeux sur différentes réseaux, à l'image de la page YouTube officielle de la licence. En dehors de ce leak de Kotaku, on n'a aucune information sur ces ressorties. Est-ce que ce sera juste des portages des versions originales sans améliorations notables ? Le site américain ne nous renseigne pas là-dessus.

Les deux premiers jeux de retour avec leurs packs d'extension ?

Si les ressorties des Sims 1 & 2 se confirment, voici les packs d'extension qui seraient disponibles avec le jeu de base d'ici les prochaines heures.

Packs d'extensions Les Sims 1

Ça vous change la vie

Surprise-partie

Et plus si affinités...

En vacances

Entre chiens et chats

Superstar

Abracadabra

Packs d'extensions Les Sims 2

Extensions Académie Nuits de folie La Bonne Affaire Animaux et Cie Au fil des saisons Bon Voyage Quartier Libre La vie en appartement

Kits Fun en famille Glamour Joyeux Noël Jour de fête H&M Fashion Tout pour les ados Cuisine et Salle de Bain Design IKEA Home Design Demeures de rêve



En parallèle, on vous rappelle qu'une nouvelle mise à jour pour Les Sims 4 est planifiée.

