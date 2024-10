La licence Silent Hill revient enfin en force, mais l'un des jeux en cours de développement a bien failli compromettre tous les plans de Konami. On a enfin des nouvelles, et pour le coup, elles sont plutôt encourageantes.

Konami mise très gros sur le grand retour de Silent Hill. L’avenir de la licence, légèrement terni par Silent Hill Ascension, est désormais entre les mains du studio Bloober Team qui va prochainement nous servir son Silent Hill 2 Remake. Un jeu extrêmement attendu qui va avoir la lourde tâche de faire revivre un chef-d'œuvre du genre et permettre à la franchise entière de repartir de plus belle. Mais ce n’est pas le seul projet Silent Hill à venir, d'autres jeux sont dans les tuyaux et l’un d’eux nous a fait une peur bleue.

Annapurna a explosé, quid du partenariat avec Konami ?

Il s’agit de Silent Hill Townfall, développé par No Code avec l’aide d’Annapurna. Et c’est bien ça qui a fait peur à tout le monde. Annapurna est enfin plongée dans la tourmente depuis plusieurs semaines. En interne, ça va très très mal et une bonne partie du personnel a démissionné en bloc, d’un coup. Évidemment, il y a de très bonnes raisons à ça, des soucis qui sont en train d’être réglés en interne. Du coup, tous les projets de l’entreprise se sont transformés en d'immenses points d’interrogation. Si l’éditeur a rassuré à de nombreuses reprises sur certains d’entre eux, rien n'avait encore clairement été dit concernant SH Townfall, jusqu’à maintenant. Annapurna Interactive brise enfin le silence et nous donne des nouvelles de son jeu en partenariat avec No Code et Konami.

Pas de panique pour Silent Hill Townfall, tout va bien

Non, Silent Hill Townfall n’est pas en danger, il va très bien et le développement se poursuit.

La firme s’excuse pour toutes les inquiétudes qu’a pu susciter la situation. Elle confirme aussi que le jeu poursuivra bien son développement comme convenu. L’avantage, c’est que même si Townfall a été reporté en interne, nous ne le saurons jamais dans la mesure où, de notre côté, on n’a pas eu de date de sortie précise.

On suppose que le jeu sortira dans le courant de l’année 2025. Une année où l’on espère d’ailleurs avoir des nouvelles du film actuellement en production et réalisé par Christophe Gans, déjà derrière la caméra du tout premier opus. Mais c’est surtout Silent Hill f, ultra mystérieux, qui a tout intérêt à pointer le bout de son nez.

Source : Annapurna