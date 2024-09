Annoncé depuis maintenant deux ans et 23 ans après le jeu original, Silent Hill 2 Remake façon Bloober Team va enfin très bientôt sortir du brouillard. Plus exactement, nous retrouverons James et ses problèmes le 8 octobre sur PC et PS5. En attendant, il est possible de voir ce que le début du jeu donne avec une longue vidéo de gameplay, avec la bénédiction de Konami.

Le début de Silent Hill 2 Remake sort du brouillard

La chaîne YouTube japonaise 2BRO a en effet pu présenter les premières 90 minutes de Silent Hill 2 Remake via une campagne de promotion financée par Konami, l'éditeur de cette remise au goût du jour du monument original par Bloober Team (Medium). Il s'agit donc d'une présentation on ne peut plus officielle, et non un quelconque leak. La vidéo est ainsi commentée en japonais, tandis que le jeu est quant à lui affiché dans sa version anglaise. Naturellement, le tout risque d'intégrer de potentiels SPOILERS. Si vous souhaitez garder la surprise pour le Jour-J, il est donc prudent de passer votre chemin s'agissant de ce qui suit.

Le début de Silent Hill 2 Remake devrait en tout cas rappeler de bons (ou mauvais, selon la sensibilité de chacun) souvenirs aux vétérans du jeu original. On y retrouve en effet James Sunderland, essayant de retrouver son chemin dans l'iconique brouillard de Silent Hill. L'ambiance oppressante façon Bloober Team semble en tout rendre un bel hommage modernisé au matériau d'origine, alors que d'indicibles horreurs se trament quand on s'y attend le moins.

Si l'on en croit la communication de Konami et Bloober Team autour de ce Remake très surveillé, cette séquence de 90 minutes représenterait grossièrement 10% de la (més)aventure totale, le titre affichant une durée de vie d'environ 18 heures. Que les adorateurs du chef d'œuvre original se rassurent : même si le gameplay et les graphismes connaissent une profonde refonte, l'histoire torturée de James devrait rester inchangée, le studio polonais se voulant intraitable sur ce point. Un Silent Hill 2 Remake qui s'annonce à la hauteur d'une colossale légende ? Verdict le 8 octobre sur PC et PS5.

Source : 2BRO sur YouTube