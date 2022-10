D'ici peu, les fans de Silent Hill seront libérés, délivrés avec la révélation de nouveaux jeux après 10 ans d'absence. Silent Hill 2 Remake serait le point d'orgue de la présentation mais son retour serait particulier... ou pas !

Silent Hill 2 Remake : plusieurs parties comme FF7 Remake ?

La chaîne Youtube SHN Survival Horror Network, qui revendique tout de même 482 000 abonnés, est dans les starting-blocks pour l'événement Silent Hill de ce soir. Pour cela, le propriétaire a fait ses tests en amont de son propre stream en l'intitulant « Silent Hill 2 : Part 1 ». Probablement pour différencier la partie présentation d'un débrief par exemple mais passons.

Là où cela devient étrange, c'est que Konami revendique le nom du stream, ce qui questionne.

Est-ce possible que Silent Hill 2 Remake soit divisé en plusieurs parties ? On en doute sincèrement. Pour un FF7 Remake, qui s'étale sur des dizaines et des dizaines d'heures, cela a du sens. Mais nous parlons d'un survival horror qui ne fait même pas 20 heures. Rares sont les titres du genre a duré longtemps d'ailleurs.

Konami a-t-il des projets plus ambitieux pour cet épisode ? Ce n'est pas à écarter mais les rumeurs n'en ont jamais fait état. Et sans chercher loin, comme le streameur, l'éditeur a peut-être réclamé ce titre pour fractionner ses annonces.

Réponse ce mercredi 19 octobre à 23h00 !