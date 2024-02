Il n'y a encore pas si longtemps, on pensait que la franchise Silent Hill était morte pour de bon. Finalement, Konami a pris l'initiative de la faire renaître avec plusieurs projets. Parmi eux, le fameux remake du deuxième opus, qui est l'un des plus appréciés par les joueurs. La dernière fois qu'il s'est montré, c'était au State of Play du 31 janvier 2024. Le problème, c'est que la bande-annonce qui a été diffusée n'a pas été au goût de tout le monde. Loin de là. Bloober Team a donc pris la parole sur le sujet, en expliquant qu'il ne faut pas s'en prendre à eux, car ils sont aussi surpris que nous.

Le remake de Silent Hill 2 inquiète, mais ce n'est pas la faute de Bloober

Le trailer dévoilé à l'événement de PlayStation se concentrait sur les combats, ce qui est déjà un choix étrange pour un jeu comme Silent Hill 2. Cela étant, ce n'est pas forcément ça qui a interpellé les fans. Les animations ne semblaient pas au point, et le tout paraissait « mou », trop raide. En bref, la communauté a fait entendre ses craintes. De plus, même si on n'a pas encore eu de date de sortie à se mettre sous la dent, on sait que le remake a atteint sa phase finale de développement. Du coup, est-ce qu'on a affaire à une vraie représentation du gameplay de la refonte ? Visiblement, ce n'est pas le cas.

Bloober Team, qui chapeaute le projet, a tenu à s'exprimer vis-à-vis de la « polémique » autour de la bande-annonce qui a fait jaser dans les chaumières. Pour être plus précis, c'est Piotr Babieno, le président du studio, qui est revenu dessus lors d'une interview. Notre homme comprend bien les critiques à l'encontre de ces nouvelles images. La firme elle-même n'a pas été satisfaite de ce qu'elle a vu. Mais comment est-ce possible ? Eh bien, on nous explique que c'est Konami qui gère la partie marketing. Or, ce qui a été montré, ça ne reflèterait en rien le produit fini. De toute évidence, c'était l'incompréhension au sein de l'entreprise, ce qui ne doit pas être une situation agréable.