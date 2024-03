L'arrivée du remake de Silent Hill 2 n'a jamais été aussi proche. Du moins, c'est ce qu'on espère. Déjà, en janvier dernier, on a pu découvrir un nouveau trailer pour la refonte. Le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment rassuré les fans. Il se concentrait sur les combats, ce qui est un choix étrange pour le deuxième opus de la célèbre franchise. En plus, on n'a pas eu de date de sortie à se mettre sous la dent. Mais de toute évidence, ça ne va pas tarder à changer. Préparez-vous, car il semblerait que l'annonce qu'on attend tous va bientôt tomber.

Un nouvel indice sur l'annonce tant attendue pour Silent Hill 2 Remake

C'est un utilisateur du nom de SilentHillSin qui a repéré un indice majeur sur le remake. En effet, il a reçu une mise à jour sur SteamDB qui est venue ajouter des traductions supplémentaires. On a, par exemple, le français, l'allemand ou l'italien, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Sur le papier, ça paraît relativement anodin, alors que c'est tout le contraire. Le rythme s'est accéléré pour la refonte de Silent Hill 2, et ce fut également confirmé par une autre information d'une importance primordiale.

Eh oui, n'oubliez pas que le remake a été listé par un organisme de classification en Corée du Sud. C'est une grande nouvelle, car ça veut souvent dire qu'un jeu va avoir droit à une grosse annonce. Dans le cas présent, on imagine que les développeurs ou les éditeurs finalisent les préparatifs pour le lancement. En prime, ça permet de mettre le titre en avant et d'améliorer sa visibilité. En tout cas, ça sent bon pour la date de sortie qui se fait attendre au tournant. Il ne reste plus qu'à patienter, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps.

Toutes ces pistes rejoignent les propos de Motoi Okamoto, producteur chez Konami qui supervise le remake de Silent Hill 2. Pour rappel, il avait expliqué que le jeu était entré dans l'étape finale de son développement. En bref, il a entamé sa dernière ligne droite. Il en a aussi profité pour rassurer la communauté, qui n'hésite pas à faire entendre ses craintes depuis la bande-annonce du dernier State of Play. « Comme je l’ai mentionné, nous adoptons une approche très sûre vis-à-vis du moindre changement. Nous restons fidèles au titre original. Néanmoins, nous apportons des ajustements à certains points qui doivent être modernisés ».