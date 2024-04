Silent Hill 2 Remake sera t-il le chef d'oeuvre de Bloober Team (Layers of Fear) ? Malgré les critiques du dernier trailer, le studio affiche une grande confiance.

Silent Hill 2 Remake aura enfin bientôt une date de sortie. « Nous sommes dans les dernières phases du développement pour Silent Hill 2. L'annonce d'une date de sortie et des plateformes concernés sera faite bientôt » a déclaré Piotr Babieno, le PDG de Bloober Team lors de la publication des résultats du studio. Lors de ce rapport, le dirigeant s'est d'ailleurs dit très optimiste sur le projet qui pourrait bien propulser la structure vers d'autres sphères de l'horreur. Et c'est tout ce qu'espère le patron.

Bloober Team vend comme jamais Silent Hill 2 Remake

La date de sortie de Silent Hill 2 Remake, c'est pour bientôt. Si l'on met en parallèle la déclaration de Bloober Team et les rumeurs, l'annonce aura peut-être lieu d'ici le mois de mai durant un PlayStation Showcase. Pour rappel, c'est effectivement une exclu console PS5, qui sera disponible sur PC, et le jeu est donc présent chaque fois qu'il le peut lors des événements de Sony Interactive Entertainment. L'attente autour de cette relecture est très importante chez les fans de survival-horror, mais la tension également. Pour quelle raison ? Que Bloober Team ne soit pas à la hauteur d'un tel défi et gâche un monument du genre.

La dernière fois que Silent Hill 2 Remake s'est montré, ça a été la douche froide. La bande annonce de gameplay des combats a été vivement critiquée sur le fond et sur la forme. Mettre en avant l'action pour un titre adulé notamment pour son ambiance n'est pas passé, et le résultat n'a pas convaincu. Très vite, le studio a pris la parole pour rejeter la faute sur Konami. « Nous ne sommes pas responsables du côté marketing. Notre partenaire [Konami] en est entièrement responsable. […] Ce trailer ne reflète certainement pas l'esprit du jeu. Quand les joueurs verront le vrai gameplay, ils verront ça sous un nouveau jour » avait indiqué Bloober Team au sujet de Silent Hill 2 Remake.

L'équipe polonaise est donc confiante sur la version finale, même très confiante selon une déclaration du dernier rapport de l'entreprise. « Nous ne sommes pas seulement enthousiastes, mais nous sommes aussi très confiants quant au résultat final » (via pl_evil). Silent Hill 2 Remake, un futur hit ? On verra en temps voulu, mais le projet est crucial pour le studio.

Le jeu de tous les espoirs pour le studio

Silent Hill 2 Remake ne fait donc pas l'unanimité pour l'instant, mais Bloober Team semble à l'écoute des retours visiblement. Une image trouvée sur SteamDB dévoile un changement majeur vis-à-vis de James Sunderland. Le protagoniste principal du jeu. Si ça se confirme, le character design est désormais bien plus proche de l'original que ce soit par rapport au niveau du visage et de l'âge que semble avoir le personnage. Un bon point car le studio va devoir à tout prix convaincre. Silent Hill 2 Remake pourrait être LA carte de visite de Bloober Team. Celle qui permettrait à la société de décrocher des projets d'importance en nombre. « Nous ne le cachons pas que ce soit en interne ou à l'extérieur. C'est le test le plus important de nos actions » a ajouté Piotr Babieno.