De nombreux jeux vidéo, au-delà de leur histoire principale, recèlent des mystères cachés et des secrets que les joueurs découvrent souvent après des heures d'exploration. Ces énigmes ajoutent une profondeur unique et incitent les fans à revisiter les jeux, à chercher des indices et à théoriser. Silent Hill 2 Remake, véritable pilier des jeux d'horreur psychologique, ne fait pas exception. Avec une découverte qui fait plaisir.

Un mystère en moins pour Silent Hill 2 Remake

Un mois après la sortie du remake de Silent Hill 2, les joueurs viennent de percer le mystère de l’un de ses puzzles les plus étranges. Ce casse-tête, lié à une série de photos Polaroïd appelées les "Strange Photos", a révélé un message caché qui pourrait bien apporter un nouvel éclairage sur l’histoire du jeu. Découvrons ce que cela signifie pour Silent Hill 2 et pourquoi cette découverte suscite tant de questions. Attention, cette découverte peut inclure des spoilers. Ne lisez pas si vous voulez garder la surprise.

Le jeu contient 26 photos éparpillées dans différents endroits, chacune avec un numéro et une courte légende. Elles semblaient, au premier abord, sans rapport avec l’intrigue principale de James Sunderland. Pourtant, grâce à un utilisateur de Reddit, Dale Robinson, la communauté a enfin découvert leur secret. Robinson a réalisé que chaque photo contenait un indice basé sur le nombre d’objets visibles, comme des fenêtres ouvertes, et ce nombre permettait de révéler une lettre cachée dans la légende. Une fois toutes les lettres déchiffrées, un message énigmatique est apparu : « Vous êtes ici depuis deux décennies » (“You’ve been here for two decades”).

Ce message mystérieux a aussitôt enflammé les discussions des fans, chacun y allant de sa théorie. Certains pensent que c’est un clin d’œil de Konami et Bloober Team pour remercier les fans qui suivent Silent Hill 2 depuis sa sortie en 2001. Ce jeu culte a, en effet, profondément marqué le public avec ses thèmes psychologiques et son atmosphère unique.

Quelle signification ?

Mais d’autres voient dans ce message un avertissement adressé directement à James. Ils imaginent qu’il serait piégé dans une boucle temporelle, forcé de revivre indéfiniment les mêmes événements tragiques. Dans cette version, James, incapable d’affronter ses actes, serait coincé dans une sorte de purgatoire où il croiserait même des versions mortes de lui-même, comme le suggèrent certaines scènes du jeu.

Le directeur créatif du remake, Mateusz Lenart, a confirmé sur les réseaux sociaux que Robinson avait trouvé la solution du puzzle. Il a même plaisanté sur le fait que l’énigme n’avait pas tenu longtemps, alors que l’équipe craignait qu’elle ne soit trop complexe. Mais Lenart est resté mystérieux sur la signification réelle du message. Quand un fan a proposé l’hypothèse de la boucle temporelle, il a simplement répondu : « Est-ce que c’est le cas ? ».

Source : Mateusz Lenart