Le remake de Silent Hill 2, développé par Bloober Team, continue de révéler ses secrets, plongeant les joueurs dans une expérience encore plus troublante. Déjà considéré comme l’un des jeux les plus effrayants, le titre PS5 introduit de nouvelles surprises, dont certaines n’ont été découvertes que récemment par des fans particulièrement attentifs.

ATTENTION SPOILER : Zone a risque pour celles et ceux qui n'ont pas encore terminé le jeu ! Vous voilà prévenus !

De nouveaux messages secrets découvert dans Silent Hill 2 Remake

Les joueurs ont remarqué que les écrans de télévision disséminés dans la ville de Silent Hill ne diffusent pas simplement du bruit statique. Certains ont discerné des messages codés en Morse. Par exemple, dans l’hôpital de Brookhaven, des clics réguliers traduits en code Morse répètent sans fin les mots : « again and ». Une autre télévision, située dans les Wood Side Apartments, délivre un message plus direct et glaçant : « Why did you do it, James? » (Pourquoi l’as-tu fait, James ?).

Des messages cryptique pour qui ne connait pas les tenants et aboutissants, mais glaçant pour qui a une vision d'ensemble de l'œuvre. Ce choix narratif suggère que le remake pourrait être une sorte de suite sans fin, où l’histoire de James se répète indéfiniment. Cette théorie a été validé par le secret très bien gardé des fameuses Photos Etranges que l'on récupère tout au long du jeu.

Pour rappel, chaque photo contient un indice caché basé sur des détails visuels, comme le nombre de fenêtres visibles sur l’image. En associant ces nombres aux lettres des légendes, les joueurs ont réussi à reconstituer un message énigmatique : « Vous êtes ici depuis deux décennies » ("You’ve been here for two decades"). Un message qui explique énormément de chose, comme le fait que Silent Hill ait changé depuis l'original, ou que l'on tombe très souvent sur des lieux qui donne des interactions et des sensations de "déjà-vu" à notre héros. De même qu'il est possible de voir plusieurs référence à d'autres jeux, notamment Silent Hill 3, qui n'ont pourtant rien à faire là normalement, mais qui font partie intégrante de ce Silent Hill 2 Remake cette fois.

Un remake fidèle, mais aussi une relecture ingénieuse

Bloober Team ne s'est pas contenté de faire un remake, le studio a su l'enrichir tout en respectant l’essence du jeu original. Ces nouveaux éléments, tels que les messages codés et les indices supplémentaires, alimentent les théories des fans et renforcent l’aura mystérieuse de la série. C'est un véritable travail d'orfèvre qui offre plusieurs niveaux de lecture et même une certaine rejouabilité d'ailleurs. Alors que certains joueurs rencontrent encore des problèmes techniques sur PS5 Pro, le remake de Silent Hill 2 continue de captiver. Avez-vous remarqué ces messages cachés de votre coté?

Source : Shiba