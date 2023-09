Ces derniers temps, les joueurs avides de survival-horror ont eu de quoi faire. En particulier les plus nostalgiques d'entre eux, puisque nous avons droit aux remakes de Dead Space et de Resident Evil 4. Deux succès colossaux qui ont permis à certaines personnes de découvrir des classiques du genre. Le retour d'un autre monstre de l'horreur vidéoludique se fait attendre : Silent Hill 2, sorti à l'époque sur PS2. Celui-ci va d'ailleurs sûrement montrer à nouveau le bout de son nez pour une grosse annonce.

Silent Hill 2 Remake enfin de retour au TGS 2023 ?

Pour l'instant, Silent Hill 2 Remake s'est uniquement montré à travers un long teaser il y a plusieurs mois. Depuis, c'est le silence radio. Une date de sortie aurait fuité plus tôt dans l'année, mais étant donné qu'elle indiquait un lancement au 29 septembre 2023, on voit bien que celle-ci était fausse. Mais depuis, ni Konami, Bloober Team ou PlayStation n'a communiqué quoi que ce soit. Néanmoins, Silent Hill 2 Remake pourrait peut-être bien faire une apparition surprise lors du Tokyo Game Show 2023. Un potentiel indice repéré par les joueurs se situe du côté de Steam. En haut de la page du jeu, on peut voir la bannière de l'événement. Pour les fans, il n'en fallait pas plus pour reprendre espoir.

Sur le papier, ça ne paraît pas bien impressionnant. Comme l'ont soulevé quelques joueurs, cela peut juste être une simple coïncidence puisque c'est un titre édité par Konami. Toutefois, un petit travail de recherche a été fait et cela a remis le feu aux poudres. Pour cause, tous les jeux du studio ne portent pas l'étendard du TGS 2023 sur leur page dédiée. C'est notamment le cas de Metal Gear Solid 3 Delta. Est-ce que cela signifie qu'on reverra enfin Silent Hill 2 Remake ? Avec potentiellement une fenêtre de sortie à la clé ? Nous aurons la réponse entre le 21 et le 24 septembre 2023, période où se tiendra le Tokyo Game Show.

Longue vie à la franchise !

Tous les projecteurs ne sont pas tournés vers Silent Hill 2 Remake, même s'il est ultra attendu par les fans. La franchise est revenue d'outre-tombe sous diverses formes. Par exemple, en octobre dernier, on pouvait observer le premier trailer de Silent Hill Townfall. Quant à Silent Hill f, il a un objectif bien particulier. En effet, adieu le village fictif plongé dans la brume et bonjour le Japon des années 60. Le but étant de désarçonner les habitués de la licence et on a hâte de voir le résultat. Enfin, une série interactive nommée Silent Hill Ascension sera diffusée en direct et en streaming à une date indéterminée. Si, à l'heure actuelle, aucune date de sortie précise n'est à déclarer pour ces jeux, on peut déjà se réjouir de revoir sur nos écrans un tel monument du survival-horror.