Silent Hill 2 Remake sort bientôt et le jeu nous prouve qu'il a tout pour créer la surprise à quelques jours de sa sortie sur PS5 et PC. Bloober Team est attendu au tournant.

Konami s’apprête à tirer l’une de ses plus grosses cartouches avec Silent Hill 2 Remake et ce dès le 8 octobre prochain sur PS5 et PC. Pour le moment, les joueurs Xbox restent sur le carreau, malheureusement, et le jeu profite de son exclusivité console pour mettre en avant toutes les technologies proposées par la PS5 et ainsi promettre une expérience immersive et terrifiante à souhait. C’est tout ce qu’on demande.

Après avoir refroidi tout le monde avec ses trailers clairement pas à la hauteur, Silent Hill 2 Remake s’est finalement révélé être extrêmement prometteur. Lors de notre prise en main de la bête, nous avons, comme beaucoup, été surpris par la qualité du titre, notamment par son ambiance. Silent Hill 2 Remake promet de nous embarquer instantanément dans son univers, et pour ce faire, il met les petits plats dans les grands sur PS5, en témoigne ce petit trailer.

Silent Hill 2 Remake compte mettre le paquet pour nous faire flipper

Jeu d’horreur oblige, l’audio joue un rôle extrêmement important dans Silent Hill 2 Remake et Bloober Team a profité de l’audio 3D pour nous glacer le sang. D’ailleurs, pour rappel, la PS5 a récemment eu une mise à jour importante permettant de personnaliser son propre profil audio 3D afin d'optimiser son expérience. Nul doute que dans le cas de Silent Hill 2, ça fera le café.

Bien évidemment, le jeu met aussi l’accent sur les graphismes et compte se parer de sa plus belle 4K grâce à l’Unreal Engine 5 que l’on a déjà pu voir à l’œuvre sur plusieurs jeux, et on sait que le moteur graphique est puissant et en met plein les mirettes. On espère bien que Silent Hill 2 en profitera comme il se doit, nos premières impressions lors de notre preview allaient plutôt dans le bon sens en ce qui concerne les environnements, reste désormais à voir ce que ça donnera sur le jeu final.

Enfin, c’est la DualSense qui est mise à l’honneur dans ce petit trailer pour vanter ses capacités. Le retour haptique devrait nous permettre de ressentir les coups les plus brutaux lors des combats, tout comme les chocs et la puissance avec les gâchettes adaptatives. Ce qu’on espère, c’est que ça ira même encore plus loin avec, pourquoi pas, des vibrations pour nous faire ressentir l’effroi ou la présence d’ennemis par exemple. Nous verrons, mais il y a de sacrées cartes à jouer et Bloober Team est attendue au tournant.

Verdict d’ici le 8 octobre à la sortie du jeu sur PC et en exclusivité console PS5.