Depuis sa sortie en même temps que la PS5 Pro, le remake de Silent Hill 2 a beaucoup fait parler de lui. Non pas pour son ambiance ou son gameplay, mais à cause de ses soucis techniques. Heureusement, Konami et Bloober Team n’ont pas tardé à réagir avec un patch correctif. Et le résultat semble être au rendez-vous.

Un changement technique pour une meilleure performance dans Silent Hill 2 Remake

La mise à jour de Silent Hill 2 Remake apporte un changement majeur : le remplacement de la technologie PSSR (PlayStation Supersampling Rendering) par le TSR (Temporal Super Resolution). Si vous n’êtes pas familier avec ces termes, voici ce qu’il faut savoir : le PSSR est un système propre à la PS5 Pro, tandis que le TSR est une technologie intégrée à l’Unreal Engine 5. Ce changement pourrait sembler anodin, mais il fait toute la différence.

Grâce au TSR, de nombreux problèmes visuels ont été corrigés. Les reflets trop agressifs ou les soucis liés à la désocclusion (cette sensation étrange où des éléments visuels disparaissent ou apparaissent brusquement) ne sont plus qu’un mauvais souvenir. De plus, même si la qualité d’image reste similaire à celle de la PS5 standard, les performances ont clairement été améliorées.

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures

L’un des gros points noirs du jeu était sa fluidité. Les joueurs avaient du mal à profiter pleinement de l’expérience à cause de chutes de framerate. Avec cette mise à jour, Silent Hill 2 Remake atteint désormais beaucoup plus souvent les 60 FPS, notamment en mode Performance. Cela améliore grandement l’immersion, un point crucial pour un survival horror.

Opter pour le TSR à la place du PSSR montre que les développeurs ont su prendre une décision intelligente. Même si le PSSR est une technologie prometteuse, elle ne semblait pas adaptée à ce projet. Avec le TSR, déjà bien connu et éprouvé, ils ont préféré assurer une meilleure expérience pour les joueurs. Ce choix pragmatique devrait rassurer les fans.

