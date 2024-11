Depuis sa sortie, Silent Hill 2 Remake a captivé les joueurs et a confirmé l'impact durable de la franchise. Ce retour modernisé du classique du survival horror, développé par Bloober Team en collaboration avec Konami, a franchi la barre impressionnante du million d’exemplaires vendus en seulement quatre jours. Et le jeu prépare encore quelques surprises.

Silent Hill 2 Remake sur PS5 Pro ?

Le remake tant attendu de Silent Hill 2 s'apprête à offrir une expérience encore plus poussée pour les détenteurs de la PS5 Pro. Bien que le jeu ne figurait pas dans la première liste des titres optimisés pour la console, une mise à jour du PlayStation Store vient de confirmer le label « PS5 Pro Enhanced ». Mais que va vraiment apporter cette optimisation ? Pour l’instant, les détails restent flous.

Sur la PS5 standard, Silent Hill 2 Remake propose déjà deux modes graphiques : Qualité et Performance. Le mode Qualité mise sur des graphismes améliorés, tandis que le mode Performance ajuste la mise à l'échelle dynamique pour atteindre la 4K, avec quelques compromis sur les effets de lumière et de brouillard. Le framerate, lui, peut encore chuter lors des combats ou de certaines scènes d’exploration. Avec la PS5 Pro et sa puissance de calcul augmentée, on peut espérer des gains significatifs en fluidité et en stabilité, surtout pour ceux qui privilégient le mode Performance.

La technologie PlayStation Spectral Super Resolution

La PS5 Pro pourrait introduire la technologie PlayStation Spectral Super Resolution, une technique d’upscaling avancée qui promet des textures plus nettes et une qualité d’image supérieure. Pour un jeu d’horreur comme Silent Hill 2, où l’ambiance et les effets visuels sont primordiaux, cette optimisation pourrait faire une grande différence. L’atmosphère pesante de Silent Hill pourrait ainsi être renforcée par des graphismes plus réalistes et un framerate plus stable.

Pour l’instant, Bloober Team et Konami n’ont pas encore révélé tous les détails sur les améliorations exactes que proposera la PS5 Pro. Des informations supplémentaires pourraient être partagées dans les semaines à venir, notamment sur les ajustements graphiques et les performances.

Source : PlayStation