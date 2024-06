Silent Hill 2 Remake a arrêté de se cacher dans le brouillard. Après de longues semaine, même des mois d'attente en fait, Konami et Bloober Team ont annoncé la date de sortie avec un trailer qui fait déjà vivement réagir un peu partout sur la Toile. Quel est le problème ? Cette bande annonce n'a pas apaisé les craintes des joueuses et joueurs qui ont encore en tête la cauchemardesque version originale sur PS2. À vrai dire, cet aperçu n'a fait qu'accentuer davantage la déception.

Un comparatif entre Silent Hill 2 PS2 et le remake PS5 / PC

La dernière fois que Silent Hill 2 Remake s'est montré, ça a déjà fait du bruit. Les fans ont regretté les extraits visionnés du précédent trailer, notamment l'accent mis largement sur les combats. Alors même que le jeu est avant tout absolument culte pour son ambiance flippante, oppressante et unique. À ce moment-là, le studio Bloober Team avait d'ailleurs rejeté sur Konami. « Nous ne sommes pas responsables du côté marketing. Notre partenaire [Konami] en est entièrement responsable. […] Ce trailer ne reflète certainement pas l'esprit du jeu. Quand les joueurs verront le vrai gameplay, ils verront ça sous un nouveau jour ». Est-ce qu'on a vu ce que l'on devait voir sur Silent Hill 2 Remake ?

Au cours du State of Play, le jeu est réapparu pour annoncer son lancement fixé au 8 octobre 2024 sur PS5 et PC en même temps. Mais là encore, Silent Hill 2 Remake n'a pas créé d'immense hype, alors qu'on parle d'un des plus grands classiques du jeu vidéo et surtout du survival horror. Dans les critiques qui reviennent, il y a par exemple la technique qui parait très en retrait. Que ce soit au niveau des animations, du rendu des personnages, ennemis ou décors.

Le gameplay de Silent Hill 2 Remake ne met pas non plus tout le monde d'accord. Des comparaisons ont même été faites avec Resident Evil 3 Remake. Pour qu'on puisse distinguer plus directement le travail de Bloober Team, la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits a produit un comparatif entre l'original de 2001 et le futur remake PS5 / PC. Comme vous le verrez, l'agencement de lieux a beaucoup changé, tout comme l'ambiance de certains endroits de la ville silencieuse. Et plus généralement, la claque graphique n'est pas là. Oui, c'est un studio indépendant, mais qui a eu le soutien d'un éditeur aux finances très confortables. Rendez-vous le 8 octobre 2024 pour jouer à Silent Hill 2 Remake.