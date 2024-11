Sur le papier, la PS5 Pro permet de profiter de ses jeux dans les meilleures conditions, avec notamment l'ajout d'un mode qui mélange fidélité graphique et framerate élevé dans plusieurs titres. Dans les faits, la grogne commence à monter sur la Toile avec des acheteurs qui se plaignent de résultats décevants sur certains jeux. Cela concerne notamment Star Wars Jedi Survivor, Dragon's Dogma 2 et Silent Hill 2 Remake. Visiblement, les commentaires négatifs ici et là ne sont pas passés inaperçus.

Silent Hill 2 Remake en galère sur PS5 Pro, la réponse du studio

Qu'est-ce qui cloche avec Silent Hill 2 Remake, Dragon's Dogma 2, Star Wars Jedi Survivor et peut-être d'autres encore non identifiés à l'heure d'écrire ces lignes ? Le rendu décevant des jeux sur PS5 Pro. Dans le cas du survival-horror de Bloober Team, des utilisateurs ont déploré une fausse promesse. Lorsqu'on se rend sur la fiche PS Store du jeu, on peut voir la mention « Amélioré pour la PS5 Pro ». Or, d'après certains, aucun mode n'est satisfait, et Silent Hill 2 Remake tourne encore à 30fps dans un mode. L'un des éléments gênants pour plusieurs joueuses et joueurs, c'est aussi un problème lié au PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), la technologie de mise à l'échelle de Sony Interactive Entertainment.

Ce système prometteur semble être très efficace, tout en étant à l'origine d'un problème de scintillement comme sur Silent Hill 2 Remake et les autres jeux cités. Un internaute a décidé d'interpeller directement le studio sur X à ce sujet du moment. « L'équipe est-elle au courant des problèmes sur PS5 Pro ? ». Ce à quoi Bloober Team a répondu « Nous travaillons dessus ». Enfin une bonne nouvelle pour les joueurs PlayStation 5 Pro inquiets devant ce silence de certains studios. De son côté, Electronic Arts a également communiqué sur les soucis de Star Wars Jedi Survivor sur PS5 Pro.

En revanche, que ce soit pour Silent Hill 2 Remake ou Star Wars Jedi Survivor, on ne sait pas du tout quand la situation sera rétablie et c'est sûrement l'une des mauvaises nouvelles. Pour aller plus vite, Bloober Team sollicitera probablement Sony, mais il faut espérer une réponse rapide de la part du constructeur japonais si le studio ne parvient pas à régler les problèmes de lui-même.

Source : Bloober Team.