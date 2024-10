Le remake du formidable Silent Hill 2 est disponible sur PS5 et PC. Si vous n'avez pas commencé le jeu en avance, on vous recommande vivement d'installer la dernière mise à jour 1.003.

Silent Hill 2 Remake sort ce mercredi 8 octobre 2024 sur PS5 et PC. Malgré des débuts compliqués, avec des vidéos pas du tout rassurantes, le jeu a su déjouer les pronostics. À l'arrivée, nos premières impressions positives suite à la preview se confirment et Bloober Team est parvenu à surprendre. « Une lettre d’amour à la licence et une relecture réussie de l'œuvre d’origine » selon notre camarade Kikitoes. Vous pourrez vous forger votre propre opinion dès aujourd'hui, mais si vous ne l'avez jamais fait, attention !!!

Une erreur colossale se glisse dans Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake a fini par inverser la tendance des critiques et s'offre une moyenne Metacritic de 87/100 pour 63 tests, ce qui est très bon. Des retours positifs qui n'ont pas plu à quelques joueuses ou joueurs, qui ont décidé de réécrire l'histoire en modifiant la page Wikipédia du titre. Le but ? Faire croire à un accueil beaucoup plus froid qu'il ne l'est réellement. On s'occupe comme on peut. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui vont tester par eux-mêmes et se forger un avis qui sera peut-être à l'opposé des retours positifs. Mais au moins, ce sera peut-être pour de meilleures raisons.

Si vous avez prévu de plonger dans cette histoire d'horreur psychologique culte revisitée par Bloober Team, prenez garde ! Il semblerait qu'une erreur monumentale se soit glissée dans Silent Hill 2 Remake avant la sortie. On ne va pas rentrer dans les détails, mais un dialogue textuel révèle tout simplement l'un des plus gros éléments du jeu dès les 30 premières minutes. Et c'est vraiment un gigantesque spoiler. Alors oui, on parle d'un titre de 2001, mais tout le monde n'a pas nécessairement connaissance de l'intrigue.

Un problème mondial ? C'est flou mais la version italienne de Silent Hill 2 Remake a bien été touchée. Heureusement, le souci a été remonté ce qui a permis à Bloober Team de faire ce qu'il fallait, et un patch essentiel 1.003 est donc dispo pour éviter le pire. Hormis cela, on ne sait pas trop ce que la mise à jour corrige en l'absence de notes complètes, mais nos confrères de MP1ST déclarent que le patch semble améliorer les rares problèmes de framerate de la version PS5.

Source : Reddit.