À bien des égards, Silent Hill 2 Remake s'est imposé comme une relecture réussie par Bloober Team du légendaire jeu original de Konami. Ce retour moderne dans le brouillard par James Sunderland ne s'est cependant pas fait sans accrocs. De nombreux joueurs se sont en effet plaints de la présence de nombreux bugs et problèmes de performance, sur PS5 comme sur PC. Le studio polonais y répond avec cette toute nouvelle et conséquente mise à jour 1.04.

Une mise à jour pour répondre aux plaintes des habitants de Silent Hill 2 Remake

Avant la sortie de Silent Hill 2 Remake sur PC et PS5 le 8 octobre dernier, beaucoup craignaient le pire, la faute à une communication de la part de Konami n'affichant pas nécessairement le travail de Bloober Team sous son meilleur jour. Le jeu final a toutefois balayé ces doutes et connu un lancement particulièrement réussi et mérité, avec un million de copies vendues en moins d'une semaine. Cette très convaincante revisite du monument original sorti en 2001 sur PS2 est toutefois loin d'être exempte de tous reproches. De nombreux bugs et problèmes de performance ont en effet été relevés par les joueurs.

Deux semaines plus tard, Bloober Team déploie ainsi la conséquente mise à jour 1.04 de Silent Hill 2 Remake afin de répondre à leurs doléances. Sur PS5, le patch vient corriger une longue liste de bugs et soucis de crashes intempestifs. Même combat sur PC, avec en prime une attention toute particulière portée sur l'amélioration des performances. Les détenteurs d'une carte graphique AMD, d'un modèle NVIDIA antérieur aux RTX ou d'un GPU Intel seront d'ailleurs ravis d'apprendre qu'elle apporte également le support du FSR 3, la technologie d'upscaling concurrente au DLSS de NVIDIA.

Dans l'ensemble, cette importante mise à jour de Silent Hill 2 Remake devrait donc rendre votre périple dans le brouillard nettement plus agréable et a priori sans une terrifiante litanie de bugs bloquants. Pour connaître tous les changements qu'elle apporte dans le détail (mais en anglais), rendez-vous sur le site officiel de Konami, cité sur le post X.com de Bloober Team et en source ci-dessous.

