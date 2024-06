Interviewé par Famitsu, le producteur de la licence iconique Motoi Okamoto en dit plus sur Silent Hill 2 Remake. De quoi rassurer les fans après la présentation du titre développé par Bloober Team lors des derniers State of Play et Silent Hill Transmission.

Silent Hill 2 Remake lève le brouillard sur de nouveaux détails

Après un premier trailer centré sur les combats qui a refroidi les fans, Silent Hill 2 Remake a tâché de se rattraper avec le dernier State of Play en date. Nous avons pu avoir un meilleur aperçu de ce qui attendra James dans ses déambulations à la recherche de Mary. Motoi Okamoto, producteur de la franchise, est revenu sur cette présentation pour partager de nouveaux détails.

Il ne faudra ainsi pas s'attendre à un jeu bourré d'action comme les trailers ont pu nous le laisser croire. La première rencontre avec une créature va même avoir lieu plus tard que dans le jeu original. Il n'y aura a priori pas de nouveaux monstres, mais certains auront des comportements différents. Le bestiaire de Silent Hill 2 Remake devrait en tout cas être en mesure de surprendre même les vétérans.

Contrairement à de nombreux jeux récents, le titre ne devrait par ailleurs pas trop prendre les joueurs par la main. Motoi Okamato a notamment assuré avec humour au micro de Famitsu « qu'il n'y aura pas de peinture jaune » qui nous donnera le chemin à suivre. Les niveaux de difficulté du jeu original seront par ailleurs présents. Enfin, il sera possible via une option de désactiver complètement l'interface, une fois encore comme dans le jeu de base. Son Remake semble donc concentrer de nombreux ingrédients qui plairont aux fans de la première heure. Reste maintenant à voir si l'ambiance dérangeante et oppressante du titre de Konami sera aussi bien retranscrite. Verdict le 8 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.