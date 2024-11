Bloober Team a enfin sorti un patch 1.06 très important pour Silent Hill 2 et les possesseurs d'une PS5 Pro. Voici le détail des correctifs de cette nouvelle mise à jour PlayStation 5 et PC.

Après avoir dépassé le million d'exemplaires en peu de temps, Silent Hill 2 Remake va essayer de faire le plein de récompenses aux Game Awards 2024 où il est nominé dans cinq catégories. Le survival-horror de Bloober Team est en effet en lice pour les prix de « Meilleure narration », « Meilleure bande-son », « Meilleur sound design » et « Meilleure performance » pour Luke Roberts qui incarne James Sunderland. Verdict dans la nuit du 13 décembre 2024, mais pour l'heure, place à un patch très attendu qui répare le jeu sur PS5 Pro.

Une nouvelle mise à jour très attendue pour Silent Hill 2 Remake

Si vous avez entamé une nouvelle partie de Silent Hill 2 Remake sur PS5 Pro, ou que vous avez continué celle en cours, vous avez peut-être remarqué un souci. Des joueuses et joueurs ont remonté un problème de scintillement, en plus de regretter l'absence de vrai patch alors que la fiche PlayStation Store stipule « Amélioré pour la PS5 Pro ». Le studio ne s'est pas épanché sur l'origine du problème, mais il était bien réel. Toutefois, après installation de la nouvelle mise à jour 1.06, ça devrait être résolu et Silent Hill 2 Remake ne devrait plus scintiller sur PS5 Pro.

Les notes de patch 1.06 sur PS5, PS5 Pro et PC

PS5 Correction d'un bug sur le nombre de trophées comptabilisés Correctif pour les problèmes graphiques sur PS5 Pro

PC Correction d'un problème responsable d'interférences entre les sauvegardes et les vibrations de la manette Amélioration de la plage de sensibilité de la souris et de l'intervalle de valeurs Résolution d'un souci lié aux commandes de la souris Correction d'un problème lié à l'utilisation de la manette

PS5/PC Résolution des indicateurs de porte sur la carte de l'hôpital Brookhaven Amélioration des points de passage et correction d'un problème où les ennemis pouvaient rester bloqués Résolution d'un problème audio dans la section avec la section taureau de la prison de Toluca Correction d'un souci mineur dans le Labyrinthe. Il était impossible de sortir d'un côté ou de l'autre du Labyrinthe après avoir obtenu la carte Correction du marqueur de carte pour la section sanglier dans la Prison de Toluca Correction d'un marqueur de carte pour Southvale Ouest Résolution d'un bug dans le déplacement de Maria Correction d'un problème où certaines lignes de dialogue de Maria apparaissaient plusieurs fois Correction d'un souci d'absence du boss final et d'un bug de mouvement Résolution d'un problème où les mannequins restaient bloqués en mode embuscade Correction des interactions avec les objets difficiles à obtenir Amélioration des animations du boss Ajout d'un guide pour ramasser la plaque dans le puzzle final de la prison de Toluca Correction d'un problème de traduction lors du changement de difficulté en cours de jeu Correction de l'animation du mur pendant le combat du Papa abstrait Résolution d'un souci où la progression dans Silent Hill 2 Remake était stoppée après une cinématique lorsque les FPS étaient bas Correction d'un problème de blocage de la progression à l'hôpital Brookhaven Correction de quelques problèmes avec les lumières de Southvale East durant la nuit Résolution d'un souci avec la physique du mannequin Correction d'autres problèmes mineurs concernant les objets, la détection des collisions, les fautes de frappe dans les texte, l'éclairage, le dessin et le chargement



Source : Konami.