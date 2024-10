Silent Hill 2 Remake a été salué par la presse et les joueurs. Un plébiscite auquel Bloober Team n'était pas habitué jusque-là, leurs précédents jeux ayant bien plus divisé. Et le studio polonais veut d'ailleurs profiter de ce succès pour tout changer en interne, et ne plus produire des « jeux de m***e ». Des mots cash adressés par le game director Wojciech Piejko. En attendant, comme tous les titres actuels, SH2 Remake a besoin d'être rafistolé pour éliminer un bug critique. Une nouvelle mise à jour est disponible sur tous les supports, voici ce qui change.

Une mise à jour essentielle pour Silent Hill 2 Remake

Bloober Team a d'ores et déjà annoncé le prochain jeu du studio, Cronos: The New Dawn. Un jeu qui ressemble à Dead Space et qui s'appuiera sur les progrès réalisés sur Silent Hill 2 Remake. Notamment en ce qui concerne toute la partie combat. Pour l'heure, pas de date de sortie, et les équipes doivent accorder encore un peu de temps à Silent Hill 2 Remake.

La grosse mise à jour 1.04, publiée le 21 octobre dernier, a été responsable d'un bug bloquant totalement la progression lors d'un passage clé. Pour y palier, un patch 1.005 est disponible sur PS5 et PC. Voici toutes les améliorations de cette nouvelle update Silent Hill 2 Remake.

Les notes du patch 1.005 sur PS5 et PC

Correctif où les joueurs étaient bloqués dans le labyrinthe Résolution d'un problème où les joueurs ayant sauvegardé dans le labyrinthe, après la prison de Toluca, étaient bloqués dans leur progression si les données sauvegardées étaient chargées après la mise à jour vers le patch 1.04

Sauvegardes Steam dans le Cloud Nous avons activé la prise en charge de Steam Cloud pour les joueurs PC sur Steam. Notez que le jeu se synchronisera automatiquement avec les dernières données de sauvegarde cloud. Si votre sauvegarde cloud est plus récente que votre sauvegarde locale, cela écrasera les données locales sans qu'un message d'avertissement ne s'affiche à l'écran. Nous recommandons aux joueurs de Silent Hill 2 Remake de sauvegarder leurs données localement s'ils souhaitent conserver plusieurs versions



