Silent Hill 2 Remake sort un peu la tête du brouillard et il se pourrait bien que les fans aient bientôt le droit à une très grosse annonce. Voilà ce que l'on peut apprendre sur le sujet.

En janvier dernier, nous avons pu découvrir en grande pompe un nouveau trailer pour Silent Hill 2 Remake. Si celui-ci avait fait son petit effet, surtout quand on sait à quel point le jeu de base est apprécié, il a quand même déçu. Pour une simple et bonne raison : l'absence totale de date de sortie à se mettre sous la dent. Ainsi que sa façon de trop mettre en avant les combats. Mais quelques semaines plus tard, la chance semble enfin sourire avec une excellente nouvelle. Voyez plutôt.

Silent Hill 2 Remake pour bientôt ?

En effet, comme le rapporte l'insider Andrew Marmo, le jeu Silent Hill 2 Remake vient d'être listé en Corée. C'est une excellente nouvelle. Car lorsqu'un jeu vidéo est listé sur un site de classement ou de référencement, cela est souvent interprété comme un signe annonciateur d'une annonce prochaine pour plusieurs raisons :

L'inclusion d'un jeu dans des listes ou des bases de données en ligne peut indiquer que les développeurs ou les éditeurs finalisent les préparatifs pour son lancement. Ils pourraient donc soumettre des informations sur le jeu aux plateformes de distribution, aux sites de critiques ou aux bases de données pour s'assurer que tout est en place une fois que l'annonce officielle sera faite.

C'est aussi un accroissement de la visibilité : Être listé augmente la visibilité du jeu auprès des joueurs et des médias. Cela peut créer un buzz et de l'anticipation autour du jeu, surtout si des détails comme les captures d'écran, les caractéristiques, ou même une fenêtre de lancement sont inclus. Dans le cas de Silent Hill 2 Remake ce n'est pas le cas pour les images, mais preuve en est. Le buzz est bien réel.

Un jeu attendu mais...

Le trailer de Silent Hill 2 Remake présenté lors de l'événement de PlayStation en janvier a principalement mis l'accent sur les combats, une direction inattendue pour un jeu principalement reconnu pour son atmosphère et son suspense psychologique. Les réactions de la communauté n'ont pas tardé, exprimant des préoccupations quant à la fluidité et la dynamique des animations, jugées insuffisantes et rigides.

Face à ces critiques, Bloober Team, le studio en charge du développement, a rapidement réagi. Piotr Babieno, président du studio, a précisé que les choix marketing, notamment la sélection des contenus des bandes-annonces, relèvent de la responsabilité de Konami, leur partenaire. Il a souligné que le trailer ne reflétait pas l'essence véritable du jeu et que les joueurs devraient attendre de voir le gameplay authentique pour se faire une idée juste.