Dans une dizaine de jours, Konami doit faire une annonce autour d'une licence aimée dans le monde entier. Et forcément, le nom de Silent Hill est ressorti. Hasard ou non, des clichés bien flous sont apparus sur la Toile ces dernières heures.

Des images de Silent Hill 2 Remake en fuite ?

C'est donc avec des images bien, bien floues, que l'on aurait un premier aperçu de Silent Hill 2 Remake sur PS5. Celles-ci montrent le héros James Sunderland en pleine séance d'exploration, qui au détour d'un couloir, tombe nez à nez avec une infirmière. Comme la nouvelle version de Resident Evil 2, ce remake de Silent Hill 2 aurait choisi une vue à l'épaule pour son grand retour.

Devant la piètre qualité de ces images, on s'interroge forcément sur leur véracité étant donné que c'est plus souvent synonyme de fake. Un petit malin aurait très bien pu les créer pour alimenter les bruits de couloirs.

Toutefois, ce serait visiblement des images réelles mais qui seraient issues d'un concept d'après VGC. Là encore, impossible de se faire un avis puisqu'on ne voit rien.

Silent Hill 2 Remake serait une exclusivité PS5, au moins temporaire, et aurait de nouvelles fins ainsi que des énigmes retravaillées. Le studio Bloober Team, déjà occupé sur Layers of Fears, serait aux commandes. On utilise encore le conditionnel sur ce point par précaution, mais l'officialisation du partenariat entre Konami et Bloober Team ne laisse quand même peu de place au doute pour le coup.

Plusieurs jeux de la franchise sur les rails

Ces détails, qui restent à confirmer, avaient été partagés par Nate the Hate. Ce dernier avait également ajouté « Plusieurs projets Silent Hill sont en cours de développement, dont un nouveau jeu et des histoires "secondaires" ». De quels types ? Annapurna Interactive (Stray, 12 Minutes) pourrait être sur un titre au format épisodique. Un Silent Hill VR n'est pas non plus complètement à exclure.

Un premier élément de réponse à toutes ces rumeurs devrait être apporté au Tokyo Game Show 2022, qui se déroule du 15 au 18 septembre, ou plus tard dans l'année.