Silent Hill 2 est attendu au tournant par les fans d'horreur psychologqiie et il se pourrait bien qu'il puisse avoir une bonne nouvelle à se mettre sous la dent cette année 2024.

Les amateurs de frissons psychologiques attendent avec impatience des nouvelles concernant la date de sortie du remake de Silent Hill 2. Il faut bien admettre que le travail qui a été réalisé sur les Resident Evil en fait rêver plus d'un. Et même si le premier trailer a pu décevoir avec sa grosse dose d'action, cela n'en reste pas moins un jeu ultra attendu. C'est aussi une occasion en or pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de faire le jeu à l'époque.

Un bon signe pour Silent Hill 2 Remake

Une nouvelle révélation est survenue de manière inattendue via une publicité de GameStop, laissant présager une sortie vers la fin de l'année 2024. Initialement annoncé en octobre 2022 lors d'un événement spécial de Konami, Silent Hill 2 Remake a longtemps gardé ses mystères, ne révélant sa silhouette brumeuse qu'occasionnellement, notamment lors de l'événement State of Play de Sony en janvier 2024. Toutefois, cette apparition, centrée sur les combats, n'a pas rencontré l'enthousiasme espéré de la part des fans, amenant Bloober Team, le développeur, à reconnaître que le trailer "ne reflétait pas l'esprit du jeu".

Silent Hill 2, sorti à l'origine sur PS2 en 2001, plonge le joueur dans les pas de James Sunderland, arrivé dans la ville enveloppée de brouillard après avoir reçu une lettre de sa défunte épouse, Mary. La ville, loin d'être un havre de paix, abrite des créatures cauchemardesques, y compris le redouté Pyramid Head qui hante le parcours de James.

Le producteur de la série a mentionné en février de cette année que le remake de Silent Hill 2 était dans les dernières phases de développement. Néanmoins, en l'absence d'une date de sortie officielle, le mystère demeure quant au moment où les joueurs pourront explorer à nouveau la ville nébuleuse. Cette publicité de GameStop qui fait état d'une sortie en fin d'année est donc une bonne nouvelle.

Cette attente pour la nouvelle version du classique culte montre l'intérêt constant pour l'univers de Silent Hill, malgré les années. Les fans du jeu original et les nouveaux venus sont donc sur le qui-vive, espérant que la fin de 2024 leur permettra de s'immerger dans ce monde plus que terrifiant.