Silent Hill 2 Remake essaye d'être le plus fidèle possible à l'original et aura toute une série d'options similaires à celles de Metal Gear Solid 3 Delta.

Contre toute attente, Silent Hill 2 Remake ne devrait pas être le carnage redouté suite aux trailers de gameplay. Après avoir posé les mains dessus pendant trois heures, on a été rassuré par ce que l'on a vu. Même s'il y a encore des inconnus, notamment sur la façon dont les sujets sensibles de l'original. Pour le reste, Silent Hill 2 Remake sera ultra fidèle avec des fonctionnalités qui vont probablement vous plaire.

Silent Hill 2 Remake veut se rapprocher au maximum de l'original

Sur bien des plans, excepté sur la durée de vie, Silent Hill 2 Remake veut être proche de l'original. Mais ce ne sera pas qu'une copie plus belle étant donné que Bloober Team a effectué de nombreux changements. Bien sûr, ce qui frappe en premier, ce sont les progrès techniques puisque le jeu tourne sous Unreal Engine 5. Mais quand vous allez le lancer, vous risquer d'être perturbés par quelque chose : l'absence de grain. En effet, pour Silent Hill 2 Remake, les développeurs ont choisi de supprimer cet aspect de base, mais ce sera quand même présent... en option !

Comme pour Metal Gear Solid 3 Remake, ce sera disponible à travers des filtres graphiques. « Vous cherchez la façon la plus immersive de jouer à Silent Hill 2 ? Vous aurez la possibilité de désactiver tous les éléments de l'interface. Nous avons également créé un « filtre années 90 » avec un effet de grain, une correction des couleurs et des ajustements d'écran pour compléter l'expérience à l'ancienne » annonce Bloober Team sur X. Matheusz Lenart, directeur créatif, a donné son avis sur ces ajouts sur le réseau social également. « C'est la façon la plus immersive, mais aussi la plus difficile de découvrir Silent Hill 2. [...] À titre personnel, je choisirais de désactiver l'interface utilisateur et d'appliquer le filtre années 90 lors d'une deuxième run ».

C'est une bonne nouvelle si c'est bien fait, mais on ne peut s'empêcher de regretter que ce ne soit pas intégré de base dans la DA. Car à l'image de MGS Delta, il y a des chances pour que le rendu ne soit pas à la hauteur dans la version finale. On pourra juger sur pièce prochainement puisque Silent Hill 2 sera de retour en exclusivité sur PS5 et PC dès le 8 octobre 2024.

Source : Bloober Team.