Quand sortira Silent Hill 2 Remake ? Les fans aimeraient bien le savoir. En attendant, le jeu a fait les choux gras de la presse spécialisée entre rumeur et déclarations officielles. Mais dans le flux d'infos, il semblerait qu'il y ait eu plusieurs incompréhensions. Les développeurs ont donc dégainé un communiqué pour éclaircir la situation.

Silent Hill 2 Remake disponible en 2023 sur PS5 et PC ?

Après la réussite (presque) totale de Resident Evil 4 Remake, un autre jeu du même acabit est attendu au tournant : Silent Hill 2 Remake. Un titre pour lequel le studio Bloober Team et Konami n'ont absolument pas le droit à l'erreur, ce qui commence d'ailleurs à en effrayer certains. Lors d'un entretien, le développeur Sam Barlow (Immortality, Telling Lies...) a qualifié le projet de « cadeau empoisonné ». Pour lui, il est en effet impossible de toucher à un tel monument sans s'attirer les foudres des joueurs.

Un avis qui est sûrement partagé par d'autres, mais ça ne changera rien. La machine est lancée et Silent Hill 2 Remake sortira sur PS5 et PC. Le PDG de Bloober Team, Piotr Babieno, a même déclaré que le jeu était bientôt achevé, et a par conséquent laissé entendre que la date de sortie pourrait être dévoilée prochainement. Mais en vérité, il y aurait eu un énorme imbroglio à cause d'une mauvaise traduction. L'interview ayant été réalisée en polonais à la base.

Chez Bloober Team, nous ne commentons normalement pas les rumeurs. Cependant, cette fois-ci, nous devons réagir car certaines déclarations ont été sorties de leur contexte, en raison de traductions inexactes. Nous n'avons pas annoncé que Silent Hill 2 Remake était prêt à sortir. Quelle que soit l'avancée du développement, notre priorité est de sortir un produit fini de la plus haute qualité possible - un niveau de qualité que les fans de Silent Hill 2 méritent. Dès qu'il y aura du nouveau, nous sommes convaincus que Konami, l'éditeur du jeu, en informera les fans. Via Twitter.

Des infirmières soucieuses du bien-être de James Sutherland (crédits : Steam).

Un tremplin pour le studio

Si c'est Konami qui a toutes les cartes en main, peut-être que nous pouvons espérer au moins du gameplay durant l'E3 2023 ? Même si le salon semble de plus en plus en danger avec des éditeurs et constructeurs qui fuient totalement l'événement, la société nippone pourrait résister. Selon les rumeurs, Konami envisage d'aller au Convention Center de Los Angeles pour officialiser Metal Gear Solid 3 Remake avec une date de sortie. Et c'est sans compter sur la présence d'un nouveau Castlevania.

Dans son communiqué, Bloober Team a également démenti le fait de vouloir vendre 10 millions d'exemplaires de Silent Hill 2 Remake. Ce qu'ils ont expliqué, et que nous avons traité de cette manière dans nos colonnes, c'est que l'aura de SH 2 Remake pourrait les aider à atteindre de nouveaux sommets pour accoucher d'un jeu ou plusieurs capables de s'écouler à une dizaine de millions. Ce qui n'est pas pareil.

Les messages de notre société ne parlaient pas de prévisions de ventes sur des jeux en particulier. Les chiffres font référence au succès potentiel du type de jeux sur lesquels nous allons nous focaliser à l'avenir. Via Twitter.

Au moins, maintenant, c'est 100% clair.