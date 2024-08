Silent Hill 2 Remake sera l'un des plus gros temps forts de cette année. On parle tout de même du retour d'une légende du survival horror, qui va tenter quelque part de reproduire le succès de Resident Evil 2 Remake et autres. À l'heure d'écrire ces lignes, et malgré tout l'amour que les fans portent au jeu, rien n'est acquis. Et c'est justement parce que les joueurs sont extrêmement attachés à l'original qu'ils ne laissent rien passer. Les développeurs ont la pression et ils en ont conscience.

Bloober Team nourrit un rêve pour Silent Hill 2 Remake

Avec Silent Hill 2 Remake, Bloober Team a encore tout à prouver car le premier trailer de gameplay a été une douche froide pour beaucoup. Certains ont notamment déploré l'aspect technique, quand d'autres s'inquiètent que cette revisite rompt l'équilibre en action et horreur. Il faut le dire également, une partie des joueurs ne sont pas convaincus que le studio polonais ait les épaules suffisamment solides pour s'attaquer à un tel mythe.

« Je rêve que les joueurs nous fassent confiance. Mais j'ai aussi conscience que la confiance se gagne par les actes, et non par les mots. C'est pour cela nous avons pour politique de ne pas faire de commentaires détaillés, et de ne pas susciter d'espoirs. Nous voulons montrer nos ambitions à travers notre travail, et nous ne pouvons donc rien demander de plus que "donnez-nous une chance" » a déclaré le PDG Piotr Babieno a Rolling Stone. Dans cette interview, l'homme révèle que Silent Hill 2 Remake sera forcément plus action que The Medium par exemple, et même que les autres jeux Bloober Team. Ce n'est pas une surprise étant donné que leurs titres sont habituellement plus portés sur la narration et / ou sur l'esquive plutôt que sur la confrontation.

Néanmoins, un « excellent équilibre » semble avoir été trouvé entre les attentes de Konami et celles du studio. « Nous avons essayé de faire tout notre possible pour satisfaire les fans, tout en restant très fidèles envers nous-mêmes. J'espère vraiment que lorsque les gens y joueront pour la première fois, ils comprendront que les choix réalisés étaient les meilleurs possibles ». Est-ce que ça suffira pour faire de Silent Hill 2 Remake une réussite ? Bloober Team met en tout cas le paquet, et il faut vraisemblablement s'attendre à des surprises. De bonnes surprises on l'espère.

Un projet fait par des fans

« Je crois que Bloober est aujourd'hui une équipe complète différente que celle qu'elle était il y a trois ans » ajoute Babieno. Aujourd'hui, plus de 250 développeurs travaillent au studio sur divers projets, dont Silent Hill 2 Remake. Le PDG de Bloober Team s'est voulu aussi rassurant en expliquant son attache avec le jeu original. « J'ai beaucoup lu de livres de Stephen King, de Doestoyevsky... J'ai regardé beaucoup de films de Lynch, Fincher, Kieślowski, mais les jeux n'étaient pas un média qui me donnaient l'impression de pouvoir pénétrer la psychologie de quelqu'un. [La sortie de Silent Hill 2] Cela a changé ma vie. [...] Beaucoup se remémorent leur visite de cette ville comme l'un des moments les plus importants de leur vie » a t-il expliqué.

Et on ne va pas pouvoir le contredire sur cela. Mais les enjeux restent immenses et il faudra trouver le bon équilibre pour vendre Silent Hill 2 Remake aux fans de la première heure. « Ca a été un voyage intimidant entre la préservation et l'innovation » déclare Babieno. Pour savoir si le pari sera relevé, rendez-vous le 8 octobre 2024 sur PS5.

Source : Rolling Stone.