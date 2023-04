Bonne nouvelle, Silent Hill 2 Remake pourrait arriver prochainement. Et cette fois, c'est une infirmation officielle.

Comment Silent Hill 2 Remake va-t-il pouvoir contenter tout le monde ? Bloober Team, qui travaille sur le projet depuis de nombreux mois, a sûrement dû se poser la question. Il est évident que les fans de Silent Hill 2, sorti en septembre 2001 sur PS2, répondront présents lors de la sortie du remake sur PS5 et PC. Mais les nouveaux venus devraient aussi être nombreux à se ruer sur Silent Hill 2 Remake au moment de sa parution. Le studio de développement polonais dispose d'un joyau entre les mains et sera attendu au tournant. Combien de temps devrons-nous attendre avant de découvrir Silent Hill 2 Remake ? Visiblement plus très longtemps...

La période de sortie de Silent Hill 2 Remake se précise

Ces dernières semaines, la date de sortie de Silent Hill 2 Remake fait beaucoup parler. Dans une interview, Piotr Babieno, PDG de Bloober Team, déclarait que le développement du jeu était quasiment terminé. Finalement, l'homme est revenu sur ses propos en indiquant qu'ils avaient été mal traduits. Cette fois, c'est la page Steam du remake de Silent Hill 2 qui nous en apprend plus sur la période de sortie du jeu d'horreur. Alors qu'elle affichait simplement la mention "TBA" (pour un jeu dont la date n'a pas été annoncée), une mise à jour vient d'être faite. On peut désormais voir écrit "prochainement". Un changement qui peut sembler anodin, mais qui a son importance. Même si Steam peut décider lui-même d'effectuer des modifications, elles viennent le plus souvent des éditeurs eux-mêmes. Une excellente nouvelle pour les joueurs.

Une année bénie pour les amateurs de jeux d'horreur

Les plus impatients se demandent sûrement à quelle temporalité se réfère la mention "prochainement". Deux semaines ? Deux mois ? Deux trimestres ? Impossible de le savoir en l'état. Nul doute que le public serait déjà très heureux de voir une nouvelle bande-annonce de Silent Hill 2 Remake, même si celui-ci ne dévoie pas sa date de sortie. En tout cas, on peut quasiment affirmer que le titre développé par Bloober Team sortira bien en 2023. Les amateurs d'aventures horrifiques sont plutôt gâtés en cette année. Après la sortie de Dead Space Remake en janvier, puis celle de Resident Evil 4 Remake il y a quelques semaines, Silent Hill 2 Remake cristallise les attentes des amoureux du genre. Que des remakes, certes, mais de nombreux joueurs s'en réjouissent. En ce moment, il vaut mieux ne pas y être allergique quand on aime les jeux vidéo.