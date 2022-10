Avec l'annonce de Silent Hill 2 Remake dont on vous parle au sein de cette news, ce fut la folie sur internet et notamment sur les réseaux sociaux. Il faut bien admettre qu'il s'agit d'une licence particulièrement porteuse et l'attente est très grande à son sujet pour ne pas dire plus.

Silent Hill 2 remake fait un carton

Même si il s'agit d'une pression supplémentaire, Capcom peut très clairement sabrer le champagne puisque sur le compte YouTube officiel de PlayStation, la vidéo a déjà accumulé plus de 2,3 millions de vues, ce qui est gargantuesque quand on sait que cela a été réalisé en 24 heures. Et c'est bien entendu sans compter la présence du jeu en TT sur Twitter pendant de longues heures, permettant d'alimenter les débats.

Pour mémoire, ce SH 2 Remake est développé par le studio Bloober Team, à qui l'on doit le jeu d'horreur psychologique The Medium. Ce titre sortira sur PC et PS5, et sera exclusif à la console de Sony pendant un an. Notons tout de même que certains voient déjà ce remake d'un mauvais œil et accuse le jeu d'être un peu trop propre sur lui. Notamment car le jeu d'origine avait ce filtre/grain un peu "sale" qui permettait d'offrir aux joueurs une ambiance si particulière.

Pour l'instant nous n'avons aucune date de sortie précise au sujet de ce Silent HIll 2 Remake mais très clairement nous ne devrions rien à nous mettre sous la dent avant 2023. Au bas mot.

Et vous ? Que pensez-vous de cette annonce ?