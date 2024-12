Après Silent Hill 2 Remake, Bloober Team mentionne être toujours sur plusieurs projets en même temps. L'un d'eux, qui n'est pas Cronos: The New Dawn, est sur le point de franchir une étape.

Avant même que Silent Hill 2 Remake ne soit un succès, Bloober Team a révélé avoir différents projets dans les cartons en collaboration avec diverses sociétés. Le Project C a été officialisé et il répond au nom de Cronos: The New Dawn. Un survival-horror à mi-chemin entre Dead Space et Resident Evil qui promet « quelque chose de spécial pour pimenter et augmenter la tension ». Si une partie de l'équipe est au travail dessus, le reste du studio est affecté sur un autre jeu encore non annoncé.

Le studio de Silent Hill 2 Remake déjà très occupé sur deux jeux

Après Silent Hill 2 Remake, Bloober Team va essayer de délivrer son Dead Space. Ce ne sera pas un copié-collé mais rien qu'avec le trailer d'annonce, on peut voir très nettement l'influence. Lors d'une interview, le studio a confirmé à nouveau qu'il y avait plusieurs projets en développement et a déjà parlé d'un deuxième jeu. « Au sein de Bloober, nous avons deux équipes de production. Elles fonctionnent de manière indépendante, mais elles partagent l'expérience acquise sur les projets précédents comme The Medium, Layers of Fear, Observer, Silent Hill 2, Blair Witch etc. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'une fois le travail achevé sur Silent Hill 2 Remake, une équipe débutera le travail de pré-production sur un nouveau projet » a déclaré Wojciech Piejko, le directeur de Cronos: The New Dawn.

En soi, le travail sur Silent Hill 2 Remake est globalement terminé, même si des mises à jour sont encore attendues. Il se peut qu'une partie de la seconde équipe soit donc déjà sur ce nouveau projet. Quel est-il ? Eh bien on ne sait pas. Précédemment, Bloober Team a révélé la concrétisation de deux idées. Il y a tout d'abord le Project R qui sera issu d'une licence de Skybound Entertainment (The Walking Dead). Ensuite, il y a le Projet M qui sera un jeu de plus petite envergure que Silent Hill 2 Remake, en partenariat « avec les meilleurs créateurs de jeux au monde pour les plateformes Nintendo ». Y compris la Nintendo Switch 2 ? Vu les mots employés, il y a de très fortes chances pour que ce soit bien le cas.

Crédits : Bloober Team.

Source : MP1st.