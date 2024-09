C’est l’une des plus grosses sorties à venir, Silent Hill 2 Remake sera disponible pour tout le monde d’ici quelques jours. Konami mise très gros sur le retour d’un de ses meilleurs jeux de son histoire, et tout repose sur les épaules de la Bloober Team, studio spécialisé dans les jeux horrifiques, à qui l'on doit notamment Layers of Fears ou encore The Medium.

Silent Hill 2 Remake est aussi important pour l’éditeur, qui compte relancer sa licence trop longtemps disparue, que pour le studio, qui a toujours su s'attirer la sympathie des fans sans avoir les reins assez solides pour s’asseoir à la table des grands. Un jeu qu’il faut donc surveiller de très près, mais attention où vous posez les yeux.

Silent Hill 2 Remake dévoile déjà tous ses secrets, faites très attention

Vous êtes très nombreux à attendre le grand retour de Silent Hill avec impatience. Vous êtes donc très certainement en train de reluquer 50 fois les trailers et les quelques présentations de gameplay, ou peut-être même en train de vous faire une piqûre de rappel concernant la franchise et le jeu originel. Et c’est bien normal, mais vu que vous traînez sur internet, faites très attention aux spoilers.

Oui, comme pour Zelda Echoes of Wisdom, de longues, très et trop longues séquences de gameplay de Silent Hill 2 Remake ont fuité sur la Toile et ont rapidement trouvé le chemin des réseaux sociaux. Les spoilers sont légion : cheminement, combats de boss, cinématiques… c’est un peu la fête.

Il est donc fortement recommandé de faire très attention lorsque vous faites vos petites recherches et même d’aller jusqu'à prendre des mesures en bannissant certains mots-clés de vos réseaux sociaux favoris, histoire d'éviter de vous faire spoiler avant l’arrivée du jeu.

Surtout qu'il y a beaucoup à découvrir

D’autant que, pour rappel, si Silent Hill 2 Remake reprendra bien évidemment tout ce que l’on connaît de l’original (remake oblige), il aura aussi pas mal de nouveautés. Bloober Team a par exemple opté pour une caméra différente, ce qui change déjà totalement la donne, et l’évidente évolution graphique bouleverse là aussi presque tout ce que l’on connaissait. À n’en pas douter, d’autres surprises nous attendent, alors tant qu’à faire, autant les préserver du mieux que l’on peut, surtout qu’il ne reste plus que quelques jours à patienter.

Silent Hill 2 Remake est attendu pour le 8 octobre prochain sur PC et PS5.