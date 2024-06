Le studio de Silent Hill 2 Remake, Bloober Team, doit faire face à un événement inattendu et pas très agréable pour l'un de ses futurs jeux non annoncés.

Bloober Team est l'un des studios indépendants spécialisés dans l'horreur de ces dernières années. C'est loin d'être le meilleur, mais la structure s'est fait une place avec de multiples projets comme The Medium ou Blair Witch. Après avoir pu poser leurs mains sur l'univers d'un des films les plus rentables de tous les temps, qui a été un véritable phénomène, les équipes s'attaquent à Silent Hill 2 Remake qui sortira à la rentrée. En revanche, un autre jeu vient de prendre du plomb dans l'aile.

Un gros problème pour un jeu du studio de Silent Hill 2 Remake

Cette fois, ça y est, tout le monde peut cocher la journée du 8 octobre 2024 sur un calendrier pour la sortie de Silent Hill 2 Remake. Une relecture qui inquiète grandement certains, quand d'autres sont à l'inverse satisfaits des extraits dévoilés jusqu'à maintenant. Le verdict tombera à la rentrée, mais pendant ce temps, il faut bien que Bloober Team travaille sur d'autres choses. Le studio a d'ailleurs deux projets répondant aux noms provisoires de « Project R » et « Project C », qui sont respectivement un jeu sur une licence Skybound Entertainment et un survival horror en partenariat avec Private Division ainsi que Take-Two Interactive. Vous pouvez oublier celui-ci.

Private Division a décidé de rompre son contrat avec le studio de Silent Hill 2 Remake. Une décision brutale mais légale puisqu'une clause d'annulation, sans devoir se justifier, était inscrite. « L'accord a été signé en septembre 2021, l'éditeur ayant la possibilité de casser le contrat sans donner de raison » explique MauroNL3 sur X. « Le label d'édition Private Division de Take-Two Interactive a mis fin à son accord avec Bloober Team pour le développement du Projet C. Un nouveau survival horror non annoncé. Les conditions de résiliation sont en cours de négociation, et Bloober Team pourrait chercher un autre éditeur ».

D'un seul coup, le studio de Silent Hill 2 Remake vient donc de perdre la distribution de son prochain jeu. Est-il mort pour autant ? Non. Bloober Team pourrait essayer de convaincre une société tierce, ou le publier directement sous son nom. La raison de cette annulation n'est pas indiquée, mais ce n'est pas la première fois que Take-Two fait ça ces derniers mois.