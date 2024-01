Silent Hill 2 Remake sera t-il disponible dans le courant de l'année ? À l'heure actuelle, l'éditeur japonais n'a fait aucun commentaire, mais la branche PlayStation a parlé à la place de Konami. Le constructeur a en effet annoncé dans une bande-annonce teaser que le survival-horror faisait partie des grosses sorties 2024 sur PS5. Une erreur ? Pas vraiment car le jeu serait dans la dernière phase de développement, et Bloober Team vient de faire une autre révélation.

Une annonce Silent Hill 2 Remake au State of Play de février ?

Pour mettre fin aux innombrables messages reçus à propos de Silent Hill 2 Remake, Bloober Team a récemment adressé un communiqué officiel. Arrêtez d'harceler les développeurs, ça ne fera pas avancer les choses d'autant qu'ils n'y sont visiblement pour rien. « ... Nous vous demandons juste d'être un peu plus patient. Une fois que Konami, l'éditeur du titre, aura communiqué davantage d'informations, nous sommes convaincus que l'attente en aura valu la peine ».

Dans une interview pour un média polonais, Piotr Babieno, président de Bloober Team, a fourni une petite mise à jour en affirmant que la promotion de Silent Hill 2 Remake devrait réellement démarrer très prochainement. « Konami est en train de mettre en place une campagne promotionnelle. Et nous pensons qu'elle va débuter très bientôt » (via Bankier). Très prochainement... comme en février par exemple ? Peut-être... Si l'on pense à cette période, c'est par rapport à une rumeur toute chaude.

D'après le journaliste Jeff Grubb, qui est parmi les plus fiables de l'industrie, un State of Play pour présenter des jeux PS5 se tiendrait au mois de février. Il n'a en revanche donné aucun indice sur les forces en présence, mais Silent Hill 2 Remake aurait toute sa place. C'est l'un des titres les plus attendus de 2024, et l'une des plus grosses cartouches PlayStation 5 pour cette année. Et ça arrangerait certainement Konami, comme Sony, de mettre en avant le jeu d'horreur lors d'un événement toujours suivi par des millions de personnes à travers le monde. On croise donc les doigts pour un trailer de gameplay, une date de sortie et pourquoi pas une démo dans les semaines à venir.