L'édition 2024 de la fête d'Halloween risque d'être au-dessus des précédentes en raison des prochaines sorties. Parmi les titres prévus dans les jours ou semaines à venir, il y a évidemment le très attendu Silent Hill 2 Remake. Une relecture sur PlayStation 5 et PC qui nous a surpris même si on attend d'avoir la version complète entre les mains pour juger. Des doutes subsistent notamment sur la façon dont Bloober Team va traiter des sujets lourds qui ne peuvent pas être négligés. D'ailleurs, si vous voulez découvrir l'original par vous-mêmes, il y a une solution.

La meilleure édition de Silent Hill 2 revient avant le remake

À l'origine, Silent Hill 2 est un jeu PS2 de 2001, qui est ressorti dans une version HD en 2012. Malheureusement, cette réédition n'a pas du tout tenu ses promesses. Selon toute vraisemblance, Konami a perdu le code source du titre, ce qui a entrainé de nombreux problèmes. On peut citer le brouillard qui a été gommé, des soucis de framerate ou d'affichage concernant le grain de l'image etc. Bref, ce n'était clairement pas le meilleur moyen de (re)découvrir le chef d'oeuvre.

Devant cette version ratée, des fans de Silent Hill 2 ont lancé le projet « Enhanced Edition » sur PC. Grâce à cela, il est possible de mettre à jour SH2 sur la plateforme afin de bénéficier d'un son 7.1, d'améliorations visuelles ou d'affichage. Concrètement, une fois installé, ce pack permet de lancer le jeu en 4K plein écran. Mais sans perdre en détail ou autres, vous allez même y gagner. Avant la sortie de Silent Hill 2 Remake, et même si ce n'est pas lié, il y a une belle nouveauté pour les fans. L'équipe en charge du projet annonce une ultime mise à jour déjà disponible.

« Dans la dixième et dernière vidéo de mise à jour de Silent Hill 2 : Enhanced Edition, on vous présente les nouvelles fonctionnalités. Cela inclut des environnements améliorés, des reflets de la lampe torche restaurés, de meilleurs visuels au niveau du rendu de l'eau, un vrai 60fps pour les cinématiques et bien plus encore. Après avoir travaillé sur le projet pendant près de sept ans, nous sommes satisfaits de tout ce que nous voulions développer. Et de tout ce que nous avons accompli pour le jeu ». Dernièrement, Silent Hill 2 Remake a confirmé sa durée de vie et sera bien plus élevé que celle de l'original.

Source : WhereAllBegins sur X.