Alors que les premiers avis positifs sur Silent Hill 2 Remake sont tombés, le studio Bloober Team dévoile la durée de vie du jeu sur PS5 & PC. Et c'est finalement plus long que prévu.

Les fans de jeux d'horreur vont très bien manger avec une rentrée très prolifique pour le genre. Entre Until Dawn PS5, The Casting of Frank Stone et Silent Hill 2, ainsi que des productions indés à surveiller comme Hollowbody, Zoochosis ou encore Post Trauma, il y a de quoi se faire peur. Et encore, c'est loin d'être une liste exhaustive. Mais celui qui risque de retenir toute l'attention pendant un moment, c'est bien le remake du survival-horror de Konami.

La durée de Silent Hill 2 Remake sur PS5 & PC dévoilée

Silent Hill 2 Remake sera disponible le 8 octobre 2024 en exclusivité sur PS5 et PC. Si vous êtes assidus à l'actualité de Gameblog.fr, vous avez peut-être déjà consulté notre avis. Pour les autres, on vous invite à le faire, mais on peut au moins vous révéler que nos impressions sont positives. Et ça peut être une surprise car toutes les présentations ont plutôt été une douche froide depuis son annonce officielle. Les previews ont donc inversé la vapeur et le nouveau trailer de l'histoire, visible ci-dessous, également.

Comme on a pu vous le dire dans notre article, Silent Hill 2 Remake opère de profonds changements avec une exploration plus importante grâce à des bâtiments visitables, aux nouvelles énigmes et à l'ajout de fins supplémentaires en plus des six originales. Tout cela mis bout à bout fait que la durée de vie sera rehaussée par rapport à l'original. Jusqu'à quel point ? Lors de l'événement pour découvrir Silent Hill 2 Remake sur PS5, Konami nous a annoncé une durée d'environ 12 heures. Mais ce sera finalement plus que cela.

La durée de vie réelle pour une première partie a été confirmée par Matheusz Laurent, directeur créatif chez Bloober Team, et il y a une surprise. « La première partie dure en moyenne 16 à 18 heures » a t-il déclaré sur X. C'est bien supérieur au jeu PS2 qui pouvait être bouclé en 10 heures environ (voire moins). « Si vous aimez passer votre temps à fouiller et à chercher tout ce que nous avons mis dans le jeu, les choses que nous avons cachées, cela vous prendra plus de 20 heures à coup sûr. Et je ne parle pas du New Game Plus et de toutes les fins bien entendu. Je suis curieux de savoir à quelle vitesse vous les débloquerez toutes ». Comme révélé par le directeur créatif, la durée de vie de Silent Hill 2 Remake n'inclut pas l'obtention de toutes les fins. Bonne ou mauvaise nouvelle selon vous ?

Source : Matheusz Lenart, directeur créatif de Silent Hill 2 Remake, via X