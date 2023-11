Si la licence Resident Evil a continué de prospérer à travers les âges, Silent Hill, elle, n'a pas eu cette chance. Du moins, c'était le cas il n'y a encore pas si longtemps que ça, jusqu'à la pluie d'annonces de la part de Konami. La franchise est en vie, et elle va le faire comprendre via plusieurs projets ambitieux. L'un d'entre eux, c'est le remake de SH2 , un grand favori de la communauté. C'est probablement le premier de la fournée qui sortira, mais pour l'instant, il se fait plutôt discret. Et vu la dernière intervention du studio, ça risque de durer un long moment, même s'il y a une bonne nouvelle à déclarer.

Silent Hill 2 Remake prend son temps

Pour l'instant, Silent Hill 2 Remake se garde bien de révéler ses secrets. Mis à part une bande-annonce, on a rien de neuf à se mettre sous la dent. Néanmoins, les rumeurs vont bon train. Le titre doit sortir sur PS5, et même si on est certain que ça n'arrivera pas dans les prochaines semaines, on garde espoir pour l'année prochaine. Quelques personnes avancent donc l'idée qu'il pourrait faire une apparition lors de la cérémonie des Game Awards 2023, le 7 décembre. Et même si ce n'est pas impossible, le studio en charge de Silent Hill 2 Remake a tenu à tempérer les fans et leurs demandes incessantes de nouvelles ou de date de sortie sur les réseaux.

Plus la fin d'année approche, et plus les joueurs espèrent que le jeu va se montrer à nouveau. En même temps, ce ne serait pas une stratégie incohérente de la part de Konami. Nous entrons dans la période des fêtes, et ce serait le bon moment pour engranger une belle quantité de précommandes. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être dans les plans de Bloober Team qui chapeaute le projet. La firme a pris la parole via un communiqué pour clarifier la situation vis-à-vis du remake de Silent Hill 2. Le développement avance bien, mais pour des nouvelles sur le jeu, c'est du ressort de Konami.

Au nom de notre équipe de développement, nous voulons clarifier que la production progresse sans accroc et en accord avec notre planning. Nous comprenons que beaucoup de joueurs dans le monde attendent avec impatience des nouvelles du jeu, et nous apprécions votre enthousiasme. Nous vous demandons juste d'être un peu plus patient. Une fois que Konami, l'éditeur du titre, aura communiqué davantage d'informations, nous sommes convaincus que l'attente en aura valu la peine.

Une sortie pour 2024 ?

Alors oui, on n'a pas affaire à une date de sortie ou un nouveau trailer. Par contre, on peut s'estimer heureux d'apprendre que le chantier de Silent Hill 2 Remake semble se dérouler tranquillement. Ça ne veut pas forcément dire qu'on peut s'attendre à le voir venir en 2024, mais c'est tout de même des nouvelles positives. Cela dit, ça confirme peut-être aussi que, finalement, le jeu ne se montrera pas aux Game Awards 2023. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise de dernière minute, mais c'est plus sage de revoir les attentes à la baisse vu le message de Bloober Team.

Quant aux autres projets sur le feu, là, il ne faut vraiment pas être pressé. La seule chose qu'on sait sur eux, hormis les leaks, c'est qu'ils devraient s'éloigner des codes classiques de la licence. On pense notamment à Silent Hill f, qui se déroulera dans le Japon des années 60. Il y a aussi Townfall, qui est édité par Annapurna Interactive. Ce dernier promet également d'être bien atypique, même s'il n'a pas refait surface depuis son annonce.