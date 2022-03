Sifu est le jeu idéal pour cela, un joueur a donc créé un mod The Matrix pour contrôler Neo. Le moddeur a également été jusqu'à remplacer les ennemis par une flopée d'agents Smith.

En voyant Sifu, on s'est tout de suite dit que la suite logique serait une adaptation de Matrix par Sloclap. Mais en attendant, il déjà possible de transformer le jeu pour plonger dans la matrice avec un mod PC créé par Halfmillz.

Je vais prendre plaisir à vous regarder mourir, Mr. Anderson !

À défaut d'avoir un jeu Matrix inédit qui tienne la route, on peut donc bidouiller Sifu pour apprendre le kung-fu avec Neo. L'élu remplace par conséquent le héros / l'héroïne principal(e) du titre, mais le moddeur Halfmillz a été bien plus loin.

Pour avoir quelque chose de plus immersif, l'internaute a échangé tous les ennemis contre des copies de l'Agent Smith. De quoi immédiatement rappeler des scènes de la première trilogie des sœurs Wachowski. Dans un souci de fidélité, un filtre vert - celui employé pour signaler les séquences se déroulant dans la Matrice - a aussi été appliqué. De même, le moddeur a été jusqu'à implanter de nouveaux effets sonores lors des bastons.

Si certains mods sont parfois approximatifs, celui-ci est plutôt bluffant comme le montre cet affrontement contre des dizaines d'agents :

Mais Halfmillz n'en est pas à son coup d'essai. En allant sur sa chaîne YouTube, on s'aperçoit qu'il a déjà remanié le jeu pour intégrer avec soin Batman et Deathstroke, ou encore Spider-Man pour un combat au sommet contre Venom.

Sifu : la consécration de Sloclap

En trois jours seulement, le titre du studio derrière Absolver avait réalisé plus de 500 000 ventes. Et moins d'un mois après, les développeurs français étaient fiers d'avoir écoulé plus d'1 million d'exemplaires :

La semaine dernière, Sloclap a également tenu sa promesse d'ajouter des doublages en mandarin. Une option très attendue qui participe forcément à renforcer la proposition de Sifu.

Alors, Sifu x The Matrix, ça le fait ou pas ? Le résultat est-il à la hauteur ? D'après vous, comment le moddeur pourrait-il encore l'améliorer ? Dites nous tout en commentaires.