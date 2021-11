Devant l'avalanche incessante de reports qui touche chaque jour notre loisir favori, les français de Sloclap font fièrement figure d'exception : d'abord annoncé pour le 25 février prochain, le très esthétique Sifu vient d'avancer sa sortie de deux petites semaines, et viendra distribuer manchette et mandales le 8 février sur PC, PS4 et PS5.

Un Sifu, fou, fou...

Pas peu fiers de cette bonne nouvelle, les français en ont profité pour prendre la parole sur le PlayStation Blog, et revenir en détails sur le gameplay de ce jeu en forme d'hommage aux films d'arts martiaux qui semble déjà mettre en joie notre spécialiste maison :

Nous avons créé le système de Structure, à savoir la possibilité d’utiliser des impacts pour briser la posture de l’adversaire (et donc sa capacité à attaquer et se défendre), ce qui est une véritable notion de combat. Ce système apparaît sous la forme d’une jauge, pour vous comme pour vos ennemis. Si vous arrivez à briser la structure de votre adversaire, vous pourrez l’achever avec une puissante mise à terre, ce qui sera l’occasion de montrer les techniques dévastatrices du Pak Mei. Mais si votre propre jauge de structure se remplit, vous serez incapable de vous battre et de vous défendre pendant un court instant et serez vulnérable aux attaques ennemies.

Les développeurs en profitent également pour rappeler que Sifu sera optimisé pour se rapprocher le plus possible d'un framerate à 60 images par seconde, même si cette bonne vieille PlayStation 4. Mais parce que le vieillissement de son protagoniste semble être au cœur du gameplay de Sifu, les joueurs porteurs d'une carte vermeil les plus fortunés profiteront de 48 heures d'accès anticipé en optant pour la Deluxe Edition, également agrémentée d'un artbook et de la bande-son du jeu, composée par Howie Lee.

Reprenez dès maintenant l'entraînement, puisque Sifu viendra casser des tibias dès le 8 février 2022 sur PC, PS4 et PS5.