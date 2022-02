En seulement 3 jours, Sifu a convaincu 500 000 joueurs de rejoindre l'aventure sur PS5, PS4 et PC. Une bonne nouvelle que le studio français Sloclap s'est empressé de relayer sur les réseaux sociaux.

Pour promouvoir son deuxième jeu, après Absolver, le studio Sloclap a bénéficié d’un soutien considérable en apparaissant au milieu d’autres sorties PlayStation lors d’un State of Play. Un trailer percutant dans lequel un jeune héros, spécialiste en arts martiaux, distribuait des tatanes à tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin avec une séquence piquée à Old Boy de Park Chan-wook. L’histoire ne dit pas si celui-ci a été mis au courant de l’hommage.

Mais bref, Sifu fait parler de lui en ce moment parce qu’il a écoulé pas moins d’un demi-million de copies en trois jours, toutes plateformes confondues (PS5, PS4, PC). Parmi tous ces apprentis combattants, Sloclap précise que les joueurs chinois ont propulsé la version PC dans les charts :

Malgré un mois de février très chargé en grosses sorties vidéoludiques (Horizon Forbidden West, Elden Ring, Dying Light 2: Stay Human) et son statut de titre indépendant, Sifu parvient à ne pas être noyé dans la masse et réalise une performance remarquée qui augure du bon pour le suivi du jeu. Il faut dire que les différentes vidéos de gameplay avaient permis de créer une hype qui ne s’est pas essoufflée.

Plus on est de fous, mieux c'est

Avec un score Metacritic de 80, Sifu a fait des heureux mais également des mécontents qui se sont heurtés à la difficulté du soft. Sloclap a décidé d’entendre tout le monde et de modifier son expérience. Une mise à jour, qui sera déployée à une date inconnue, ajoutera deux modes, un facile et un qui sera encore plus corsé que la proposition d’origine. Est-ce que ce sera suffisant ? C’est une autre affaire.

Le patch permettra dans le même temps d’ajuster la taille des sous-titres, en plus d’implémenter une option "contraste élevé" pour les personnes souffrant d’un handicap visuel.

Que pensez-vous du succès de Sifu ? Voyez-vous d’un bon œil l’arrivée d’un mode facile ou au contraire, estimez-vous que le studio aurait dû rester sur sa vision de départ ?