C’est l’un des jeux qui a tout tabassé au début de l’année 2022. La production française SIFU a rencontré un succès commercial et critique grâce à son exigence martiale, sa direction artistique et son gameplay aux petits oignons. Alors que Soclap travaille sur un projet orienté multijoueur, le studio n’a pas dit son dernier mot. SIFU reviendra avec du contenu gratuit tout au long de l’année.

Un mode facile arrive dans SIFU

Les français ont en effet dévoilé la feuille de route de son jeu, qui s’étendra jusqu’à la fin de l'année. Et les hostilités commenceront avec une confirmation que beaucoup attendaient. Il y aura bien plusieurs modes de difficultés, et donc potentiellement un mode facile pour rendre SIFU plus accessible. Il faut dire que nombre de joueurs n’arrivaient pas à passer le second niveau lors de sa sortie.

Ils pourront régler le jeu sur plusieurs modes de difficulté dès la mise à jour de printemps qui sera disponible le 3 mai, soit en même temps la sortie de l'édition physique. Ce patch s’accompagnera également d’un mode entraînement plus approfondi, réclamé par de nombreux fans. En bonus il sera désormais possible de changer de tenue, puisque Sloclap en ajoutera de nouvelles à chaque saison.

Roadmap de Sifu

Du contenu gratuit toute l'année

La mise à jour estivale de SIFU mettra davantage l’accent sur le scoring, puisqu’un système de score plus évolué fera son apparition. Des modificateurs de gameplay seront également ajoutés dès cet été, dont la possibilité de jouer sans pendentif, avec un seul point de vie, sans protection, contre des ennemis plus forts, avec un bâton doré, toutes les capacités débloquées d’emblée, ou avec un bullet time. Ces sept premiers modificateurs seront complétés par de nouveaux non dévoilés cet automne et cet hiver.

En automne, ce seront les cinéphiles qui seront gâtés. Le patch saisonnier prendra la forme d’un éditeur de replay qui permettra de partager ses exploits avec les autres joueurs. En hiver, SIFU accueillera un nouveau mode de jeu : Arène. Plus d’informations sont attendues au cours de l’année, mais on peut imaginer soit un mode où les combattants doivent annihiler des salves d’ennemis, soit un mode coopération ou PvP réclamé par les fans.