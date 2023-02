Shadow Warrior 3 reviendra bientôt plus beau que jamais et nous réserve de très grosses surprises. Lo Wang is back !

Disponible depuis le mois de mars 2022 sur PC, PS4 et Xbox One, Shadow Warrior 3 revient faire parler de lui avec une excellente nouvelle. Le FPS ultra bourrin de Flying Wild Hog, édité par Devolver Digital, va de nouveau faire parler la poudre et les lames avec une importante mise à jour et du contenu. Le tout, gratuitement !

Shadow Warrior 3 fait plaisir à ses fans sur PS5, Xbox Series et PC

D’ici quelques jours, Shadow Warrior 3 aura le droit à sa propre Definitive Edition sur PS5 et Xbox Series. Elle prendra la forme d'une importante mise à jour entièrement gratuite pour les actuels propriétaires du jeu et ajoutera de grosses améliorations graphiques et plus encore. Le jeu pourra ainsi tourner en 4k à 30 fps ou en mode performance à 60 fps sur les consoles actuelles. En prime, plusieurs nouveaux modes de jeu sont de sortie.

Un mode survie sera désormais déblocable après avoir terminé le jeu une première fois et vous demandera de combattre des vagues interminables d’ennemis pour déverrouiller des récompenses. Un New Game Plus viendra lui aussi gonfler la durée de vie en vous permettant de recommencer le jeu en conservant vos armes et vos compétences. Ici aussi de nouveaux défis et des récompenses seront à glaner.

Deux nouveaux modes de difficulté viendront quant à eux combler les joueurs amateur de challenges corsés. Un mode Hardcore est attendu et devrait représenter à lui seul un très gros défi avec des ennemis plus nombreux et plus puissants, tandis que les joueurs les plus téméraires pourront se lancer dans le mode Like A Shogun qui vous demandera de terminer le jeu avec un nombre de vies limité. De nombreuses récompenses cosmétiques et des défis inédits seront également de la partie.

Shadow Warrior 3 est actuellement disponible sur PS4, Xbox One et PC. La mise à jour quant à elle arrivera dès le 16 février sur PS5 Xbox Series et PC. Elle sera téléchargeable gratuitement pour tous les possesseurs du jeu et se retrouvera également dans tous les magasins en ligne.