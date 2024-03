La saga Twilight, initialement créée par Stephenie Meyer et qui a connu un immense succès mondial au cinéma, va subir une transformation majeure. Lionsgate a officiellement annoncé que la célèbre histoire de vampires sera relancée sous la forme de reboot. Mais pas forcément selon les attentes habituelles. Cela risque de décevoir plus d'un fan. Nous vous expliquerons pourquoi et de quelle manière.

Twilight change de forme

Le reboot de Twilight sera donc... une série animée. L'annonce par Lionsgate d'une adaptation en série animée marque un nouveau chapitre audacieux pour la franchise. Selon le vice-président de Lionsgate (qui s'occupe aussi de John Wick), Michael Burns, la décision de transformer la série télévisée Twilight en animation découle d'une volonté d'explorer la saga d'une manière visuellement inventive. Ce mouvement, bien que surprenant, s'aligne sur les tendances actuelles du divertissement. Où l'animation permet des libertés créatives que les adaptations en prise de vue réelle pourraient limiter.

L'annonce d'une série animée Twilight a suscité des réactions mitigées de la part de la base de fans de la saga. Mais aussi du grand public. Alors que certains se montrent enthousiastes à l'idée de redécouvrir l'histoire dans un nouveau format, d'autres remettent en question le choix de l'animation et le public cible de la série à venir. Malgré ces opinions partagées, l'anticipation monte tandis que les fans attendent plus de détails sur la direction créative, le casting vocal, et comment elle rendra hommage au récit original tout en proposant quelque chose d'unique. Lionsgate n'a pas encore révélé les détails précis de l'intrigue. Laissant place à la spéculation sur la possibilité que la série reprenne l'histoire originale ou introduise de nouvelles histoires dans l'univers de Twilight. Il est toujours possible d'avoir droit à une suite de l'histoire originelle.

L'expansion de la saga Twilight en animation est non seulement un témoignage de sa popularité durable, mais aussi une exploration de nouvelles possibilités narratives. Avec l'implication de Stephanie Meyer, aux côtés des producteurs exécutifs Wyck Godfrey et Erik Feig, la série promet de rester fidèle à l'essence des livres et des films originaux