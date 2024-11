Les adaptations de jeux vidéo ont la côte. Fallout et la saison 2 d’Arcane raflent tous les honneurs cette année, The Last of Us et le film Mario ont eux aussi donné un joli coup de pied dans la fourmilière. Naturellement, tous les ténors du streaming vidéo veulent leur prochain gros hit. Netflix a mis la main sur les droits d’Horizon Zero Dawn, quand Amazon a dégoté God of War et Tomb Raider. Si la production des aventures de Kratos a du mal en coulisses, ça s’active sérieusement du côté de Lara Croft. Le géant du e-commerce et ses équipes seraient même sur le point d’arrêter leur choix sur l’interprète de l'icône du jeu vidéo et c’est un visage qui vous sera familier.

Une star de Game of Thrones pour la série Tomb Raider ?

La série d’animation Netflix est loin d’avoir mis tout le monde d’accord, elle qui devait donner le ton pour le nouvel univers unifié que prépare Crystal Dynamics. Une saison 2 est d’ores et déjà prévue, mais ce sera sans doute avec la série en live-action Tomb Raider de Prime Vidéo que pourront se consoler les inconditionnels de l’aventurière. L’adaptation est une nouvelle fois produite par MGM, à qui l’on doit également celle de 2018 avec Alicia Vikander, avec Megan McDonnell (Wandavision, The Marvels) et Phoebe Waller-Bridge à l’écriture et la production. Si les détails officiels sont maigres, les équipes s’activent en coulisses pour trouver l’interprète de Lara Croft. Les sources sérieuses de Deadline indiquaient en début de mois que deux actrices étaient en lice pour le rôle, mais la production aurait déjà arrêté son choix.

Lucy Boynton, aperçue notamment dans Bohemian Rhapsody, et Sophie Turner, connue en tant que Sansa Stark dans Game of Thrones, étaient les deux favorites. Amazon et Phoebe Waller-Bridge envisageaient d’abord de confier le rôle à la première, mais ils auraient changé leur fusil d’épaule. Deadline a rapporté ce jeudi 14 novembre que Sophie Turner avait entamé les négociations pour incarner Lara Croft dans la prochaine série Tomb Raider. Une actrice au talent indéniable, qui pourrait largement être à la hauteur du défi qui accompagne un tel rôle. Pour autant, les fans sont tiraillés par ce choix, estimant que ses traits ne correspondent pas forcément à ceux de l’archéologue telle qu’on la connaît. Si Deadline est une source hautement fiable, il faudra attendre une confirmation officielle et un premier aperçu pour en avoir le cœur net.

©Deadlin

Source : Deadline