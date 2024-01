Le casting d’Abby pour la saison 2 de la série The Last of Us a été clôturé. HBO mise sur une actrice talentueuse, qui ne manque déjà pas de provoquer de vives réactions.

La saison 2 de The Last of Us fait partie de la longue liste des projets qui ont été retardés en raison de la grève des scénaristes et des acteurs qui a frappé Hollywood l’année dernière. Les différentes parties ayant obtenu gain de cause, la pré-production de la suite peut reprendre de plus belle, tout comme les phases de casting. Justement, l’une des interprètes d’un des personnages centraux de la saison 2 de The Last of Us a officiellement été trouvée.

La saison 2 de The Last of Us a trouvé sa Abby

C'était le phénomène de 2023. La série The Last of Us par HBO a tout emporté sur son passage, en attestent les 8 Emmys remportés il y a quelques jours. Un véritable carton qui s’est reflété dans les ventes du jeu, et il n’a pas fallu longtemps pour que le géant américain approuve une suite, qui allait suivre les événements de The Last of Us 2, même si les showrunners n’excluent pas de la découper en deux parties tant ce second épisode est riche. Si Ellie sera encore au cœur d’une grande partie de l’intrigue, c’est surtout l’arrivée du personnage d’Abby qui devrait déchaîner les passions. Les rumeurs quant à son interprète allaient de bon train, c’est désormais acté.

Après avoir vu le rôle d’Ellie dans le film avorté lui passer sous le nez, Kaitlyn Dever jouera officiellement Abby dans la saison 2 de The Last of Us. La mèche avait été vendue il y a quelques semaines, provoquant déjà de vives réactions. Certains auraient en effet préféré voir Shannon Berry, connue pour son rôle de Dot dans la série The Wilds d’Amazon Prime Video, décrocher le rôle. La réputation et le talent de Dever n’est cependant plus à prouver. Avec ses rôles dans Unbelievable, Booksmart ou encore No One Will Save You sur Hulu, l’actrice a prouvé qu’elle était capable de camper divers rôles.

TLOU 2 découpé en plusieurs saisons ?

Le point qui chiffonne le plus ses détracteurs : sa stature. Il y a fort à parier que son entraînement physique débutera une fois que les scènes dans le passé d’Abby seront tournées. Il y aura forcément du travail, mais HBO cherchait visiblement une actrice de talent et ils l’ont trouvé. On espère cependant qu’elle évitera de passer sur Internet dans les prochaines heures tant les réactions peuvent être virulentes. Reste maintenant à savoir comment la saison 2 de The Last of Us sera réellement découpée.

Craig Mazin et Neil Druckmann n'excluaient pas de séparer le récit du second épisode de la saga en plusieurs parties. La suite de la série HBO pourrait alors se concentrer davantage sur les événements qui suivent directement la fin de la première saison pour se terminer avec la fameuse scène qui risque d'en choquer plus d'un. Cela laisserait amplement du temps à Kaitlyn Dever d'entamer sa transformation physique. D'ici la sortie de la saison 2 en 2025, elle a le temps. Comme quoi, de la fille chérie de Nathan Drake à l'imposante Abby, il n'y a qu'un pas.