La saga mythique Le Seigneur des Anneaux sera au cœur de la stratégie de Warner Bros Discovery dans le futur. Attendez-vous donc à de nouveaux films, à des séries ou encore à des jeux vidéo totalement inédits. Et parmi eux, il y a Tales of the Shire. Un titre qui sera beaucoup plus posé que les précédents action-RPG de Monolith Productions sortis en 2014 et 2017. Si vous avez une appétence pour Animal Crossing ou même les Sims, il sera fait pour vous !

Le Seigneur des Anneaux lève le voile sur sa sortie

Y'aura t-il un nouveau jeu Seigneur des Anneaux dans l'esprit de L'Ombre du Mordor et de L'Ombre de la Guerre ? Ce serait bien mais les équipes de Monolith Productions ont fort à faire avec une autre licence massive. Le studio travaille toujours sur l'adaptation de Wonder Woman. En attendant, Warner a donc confié la franchise Le Seigneur des Anneaux à Private Division et Weta Workshop pour Tales of the Shire. Un soft de simulation de vie dans le quotidien des Hobbits. Non, ce n'est pas une blague.

Récits de la Comté : Un jeu Seigneur des Anneaux vous permet de créer votre Hobbit pour évoluer dans la Comté. Un jeu plus relaxant qu'en temps normal dans la lignée d'Animal Crossing, les Sims ou Stardew Valley. Après avoir conçu votre personnage, il faudra décorer votre maison, ériger votre jardin, pêcher, cuisiner, ainsi qu'aller à la rencontre des autres habitants pour le commerce ou échanger avec eux tout simplement. La semaine dernière, Weta Workshop a annoncé le report de Tales of the Shire.

Pour justifier le retard, le studio a expliqué « Lorsque vous découvrirez Bywater pour la première fois, nous voulons que ce soit exactement comme vous l’imaginez ». Après la déception du report, le nouveau jeu Seigneur des Anneaux fait déjà une grande annonce. Une nouvelle date de sortie est connue et Récits de la Comté sera disponible le 25 mars 2025 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Si vous êtes abonnés à Netflix, vous pourrez y jouer « gratuitement » via un appareil mobile comme une tablette ou un smartphone.

Source : chaîne YouTube Tales of Shire.