Avec Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game (Seigneur des Anneaux), Wētā Workshop nous invite à découvrir une aventure calme et réconfortante, loin des batailles épiques de l’univers de Tolkien. Ce jeu cosy sortira le 25 mars 2025 sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series et PC et vous permettra de vivre la vie d’un Hobbit, entouré de paysages idylliques et d’une communauté chaleureuse.

La vie sympa de Hobbit dans ce jeu Seigneur des Anneaux

Dans Tales of the Shire, tout commence par la création de votre propre Hobbit. Vous personnalisez son apparence et choisissez ses tenues pour refléter son caractère unique. Une fois installé à Bywater, un village en plein développement près d’Hobbiton, que les fans du Seigneur des Anneaux connaissent bien, votre mission est claire : participer à l’épanouissement de la communauté.

Votre maison Hobbit devient votre refuge. Décorez-la comme bon vous semble grâce à un système de placement libre. Chaque meuble, chaque détail peut être positionné à votre guise pour créer un espace qui vous ressemble. Chaque journée apporte son lot de découvertes : jardiner, pêcher, cueillir des fruits sauvages ou encore échanger avec les habitants. Bref, du grand Seigneur des Anneaux, mais chill.

Impossible d’imaginer un quotidien Hobbit sans parler de nourriture. Dans ce jeu, cuisiner devient un art de vivre. Pêchez dans les étangs, récoltez des légumes frais ou trouvez des herbes sauvages pour remplir votre garde-manger. Une fois en cuisine, préparez de délicieux repas.

Vous pouvez partager ces plats avec vos voisins pour renforcer vos liens ou organiser des festins, comme un deuxième petit-déjeuner ou un dîner convivial. La nourriture n’est pas qu’un moyen de subsistance : c’est un pont entre les personnages, une façon de créer des souvenirs.

Explorez la Comté et ses secrets

La Comté du Seigneur des Anneaux regorge de merveilles à découvrir. Promenez-vous dans ses forêts, ses prairies et ses étangs. Trouvez des clairières cachées, dénichez des trésors oubliés ou laissez-vous surprendre par les changements de saison. Chaque période de l’année apporte de nouvelles activités et des surprises. On avait pu vous en parler dans notre preview. Préparez-vous à rejoindre la Comté dès le 25 mars 2025.

Source : Tales of the Shire