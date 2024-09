Triste nouvelle, le prochain jeu Seigneur des Anneaux, forcément très attendu, est retardé. Mais tout n'est pas perdu, et on espère que ce sera pour le mieux.

Les amateurs de simulateurs de vie et de l’univers du Seigneur des Anneaux vont devoir faire preuve de patience. Le très attendu Tales of the Shire, initialement prévu pour l’automne 2024, voit sa sortie repoussée à début 2025. Une nouvelle qui a déçu certains, mais qui pourrait bien permettre de peaufiner cette aventure tranquille dans la Comté.

Pourquoi ce retard sur le jeu Seigneur des Anneaux ?

Le développeur, Wētā Workshop, n’a pas donné de raison précise pour ce report. Cependant, l’équipe a expliqué qu’elle voulait prendre le temps de s’assurer que chaque moment passé dans le jeu corresponde aux attentes des joueurs. "Lorsque vous découvrirez Bywater pour la première fois, nous voulons que ce soit exactement comme vous l’imaginez", ont-ils expliqué.

En d’autres termes, il s'agit de garantir une expérience parfaitement aboutie. Et pour cela, un peu plus de temps est nécessaire. L’objectif est clair : offrir un jeu fidèle à la vision de la Comté de Tolkien, un lieu de paix et de douceur. Dès son annonce en avril dernier, Tales of the Shire a su captiver l’attention. Ce simulateur de vie, rappelant des titres comme Stardew Valley, propose de plonger dans une version apaisante et conviviale de la Terre du Milieu. Le jeu s’appuie sur l’univers du Seigneur des Anneaux pour proposer une expérience unique.

Dans ce jeu, il ne s'agit pas de batailles épiques ou de quêtes grandioses. Au contraire, vous y trouverez des activités simples et relaxantes : planter des jardins, pêcher, cuisiner, rencontrer des voisins, et bien sûr, décorer votre propre trou de hobbit. Une manière de vivre le rêve de nombreux fans : s’installer confortablement dans la Comté, loin du tumulte.

Une déception compréhensible

Évidemment, certains joueurs sont un peu déçus de devoir attendre quelques mois de plus. Mais, il faut le reconnaître, ce délai permettra sans doute à Wētā Workshop de peaufiner les moindres détails. Après tout, qui ne préfère pas attendre un peu pour un jeu vraiment bien fini ? Et puis quand on se souvient du jeu sur Gollum...